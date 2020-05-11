Обстрелом со стороны Украины в Горловке ранен мужчина

11 Май 2020 2020-05-11T19:41:42+03:00

Это произошло на окраине Горловки - в поселке шахты «Глубокая»

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Мирный житель получил осколочное ранение на западной окраине Горловки.

- Поселок шахты «Глубокая». Получил осколочное ранение мирный житель, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

По его данным, у пострадавшего, 1986 года рождения, диагностировано осколочное ранение грудной клетки справа I, II степени.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для уточнения информации.

Также ранее армия Украины открыла огонь по поселку Верхнеторецкое Нижнее (вблизи Ясиноватой), повреждена электроподстанция, обесточив птицеферму.

Дончане привыкли, что праздники - это время, когда ВСУ активизирует свои действия, не стали исключением День Победы и день рождения Республики. Армия Украины за минувшие сутки 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 80 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU