2020-05-11T10:32:44+03:00
Политика

Украина выпустила по территории ДНР 80 снарядов

Повреждены подстанции Республиканского оператора "Феникс", разрушены дома
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Седьмой год войны в Донбассе.Седьмой год войны в Донбассе.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Праздники - это время, когда ВСУ активизирует свои действия. Армия Украины за минувшие сутки 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 80 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 84 единицы.

В результате обстрелов в Горловке полностью разрушена одна и повреждена вторая базовые станции Республиканского оператора связи «Феникс», а в Ясиноватой поврежден частный дом.

Украина обстреляла поселок Александровка, район «Вольво-центра», села Спартак и Веселое, поселок Еленовка, Ясиноватая (донецкое направление), поселки шахт 6/7 и имени Гагарина (горловское направление), а также село Коминтерново (мариупольское направление). При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Также ВСУ открыли огонь по рабочим, выполнявшим плановый осмотр ж/д полотна в поселке Еленовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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