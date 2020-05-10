В Славянске вандалы осквернили памятник советскому Воину-освободителю - изобразили флаг украинских националистов

10 Май 2020 2020-05-10T10:33:14+03:00

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В подконтрольном Украине Славянске на главном монументе советскому Воину-освободителю в парке «Шелковичный» появилась черная полоса в нижней части красного флага. Теперь он напоминает флаг Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в РФ организация). «Патриоты» также перевязали руку воина, держащую автомат, полотнищем с трезубцем.

Славянский городской голова Вадим Лях сообщил об этом в Facebook и назвал инцидент актом вандализма. Мэр города считает, что это совершили силы, которые вносят раскол в общество.

- Несмотря на неприятный факт вандализма в парке, настроение остается праздничным. Жаль, что в нашем городе имеются элементы, настроенные на раскол общества! Всем мира и добра! – написал городской голова.

Напомним, несколько лет подряд флаг на монументе в Славянске был белого цвета. Якобы потому, что на таком фоне ярче смотрелся бронзовый воин. Но горожане обратили внимание, что белый флаг – символ поражения. И горсовет накануне Дня Победы решил перекрасить флаг в бронзово-красный цвет.

Таким памятник Воину-освободителю был до инцидента. Фото: Facebook/Вадим Лях

Украинская полиция пока никак не отреагировала на факт вандализма. А вот в Мариуполе, полицаи возбудили уголовное дело, когда возмущенные горожане облили краской четыре машины с флагом УПА (запрещенная в РФ организация).

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ИСТОЧНИК KP.RU