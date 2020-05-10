В Мариуполе горожане облили краской машину с флагом украинских националистов

10 Май 2020 2020-05-10T10:03:44+03:00

В Мариуполе над авто вместо красных знамен развевались сине-желтые или красно-черные флаги (флаг запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии). Фото: mrpl.city

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В подконтрольном Украине Мариуполе полицейские разыскивают напавших на участников автопробега, который проходил накануне Дня Победы. Несколько машин из колонны неизвестные забросали краской. Возмущение у горожан вызвал тот факт, что над авто развевались сине-желтые или красно-черные знамена (флаг запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии).

В Мариуполе вместо Дня Победы затеяли День памяти и примирения. Наверное, чтобы примирить советских воинов и воевавших против них националистов из Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в РФ организация). Только вот в колонне из 90 машин и мотоциклистов не было ни одного красного знамени – этот символ Великой Победы запрещен в незалежной. Каждое авто было украшено сине-желтым или красно-черным знаменем УПА.

В одном из районов города неизвестные забросали краской четыре автомобиля. Фото: ГУНП в Донецкой области

Но праздник националистам испортили горожане. В одном из районов города неизвестные забросали краской четыре автомобиля. В полиции квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь полицаи опрашивают владельцев машин и свидетелей происшествия, чтобы установить обстоятельства совершенного правонарушения и жителей, причастных к правонарушению.

Тем временем, украинская полиция никак не отреагировала на факт вандализма в Славянске. Там национально больные граждане поиздевались над памятником советскому Воину-освободителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU