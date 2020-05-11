Украинским обстрелом обесточена птицеферма под Ясиноватой

11 Май 2020 2020-05-11T14:53:29+03:00

Огонь по Верхнеторецкому Нижнему был открыт из противотанкового ракетного комплекса. Фото: ДАН

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Армия Украины открыла сегодня утром огонь по поселку Верхнеторецкое Нижнее (вблизи Ясиноватой), повреждена электроподстанция.

- В 11:50, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Верхнеторецкое Нижнее. В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции, которая питает птицеферму «Раздольная» по улице Фабричная, 93. На данный момент птицеферма обесточена, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дончане привыкли, что праздники - это время, когда ВСУ активизирует свои действия, не стали исключением День Победы и день рождения Республики. Армия Украины за минувшие сутки 14 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 80 боеприпасов.

Также ВСУ открыли огонь по рабочим, выполнявшим плановый осмотр ж/д полотна в поселке Еленовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU