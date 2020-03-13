2020-03-13T18:31:12+03:00
Коронавирус Covid-19

С туристской из Китая, которая госпитализирована по подозрению в инфицировании коронавирусом - все в порядке!

Других пациентов с подозрением на коронавирус в ДНР нет
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Ситуация с вирусом в ДНР под контролемСитуация с вирусом в ДНР под контролемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Медики провели обследование женщины, которая была госпитализирована с подозрением на COVID-19, по итогам которого был получен отрицательный результат. То есть, заражения коронавирусной инфекцией не обнаружено.

А направили туристку из Китая в горловскую больницу с температурой 37,2. За ней несколько дней вели наблюдение, но, к счастью, она не была инфицирована.

- На данный момент других пациентов, подозрительных на COVID-19, на территории Донецкой Народной Республики нет, - сообщили в минздраве ДНР.

Напомним, что в ДНР разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также имеется все необходимое для обследования и постановки диагноза и лечения пациентов с такой инфекцией.

Тем временем, Украина хочет закрыть все пункты пропуска на линии разграничения. министр МВД Арсен Аваков заявил, что, якобы в Горловке аж 12 больных коронавирусом! Эту информацию тут же опровергли в руководстве ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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