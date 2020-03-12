В Горловке эпидемиологи продолжают наблюдать за туристкой из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

12 Март 2020 2020-03-12T12:40:14+03:00

Врачи продолжают наблюдать за туристкой из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

За вернувшейся из Китая туристкой врачи-эпидемиологи будут наблюдать до конца следующей недели. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Заболела жительница ДНР коронавирусом или у нее банальная ОРВИ станет известно к концу следующей недели, - сказали в Минздраве.

Как мы сообщала ранее, 9 марта в Горловке госпитализировали женщину, прибывшую из Китая. Во время прохождения санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» у жительницы ДНР была зафиксирована температура 37,2. Этот случай определен инфекционистами как подозрительный на коронавирус.

Медицинское наблюдение установлено за всеми контактировавшими с этой пациенткой.

Согласно данным ежедневного отчета Государственной комиссии здравоохранения Китая, на сегодня зарегистрировано больше 80955 случаев заболевания коронавирусом (за сутки заболел 31 человек). Случаев с летальным исходом - 3162. В тяжелом состоянии находятся 4492 человека (5,6%). Выписано 61571 человек.

Всего в мире известно о 118921 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. За сутки заболели 4836 человек. Напасть коснулась 107 стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Эпидситуация находится под контролем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU