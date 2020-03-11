В ДНР создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

11 Март 2020 2020-03-11T12:20:07+03:00

Ситуация в Республике по поводу опасного вируса - находится под контролем. ФОТО: Погранслужба Украины

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В ДНР принято решение о создании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Донецкой Народной Республики. Штаб возглавит начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король.

Об этом сообщили в пресс - службе Администрации Главы ДНР.

В оперативном штабе заявили, что в Республике разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 10 марта эпидемиологическая ситуация в Республике находится под контролем.

Тем временем, со дня на день в Минздрав ДНР завезут тест - системы для выявления этой опасной инфекции. На данный момент в Горловке госпитализирована туристка из Китая. У нее при пересечении пункта пропуска в Новошахтинске замеряли температуру - 37, 2. С подозрением на вирус, женщину определили в бокс инфекционной больницы. Находиться там она будет в течении двух недель. Так же проверят и родных, с кем она контактировала.

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ИСТОЧНИК KP.RU