2020-03-12T19:56:57+03:00
Политика

Принесут ли Минские переговоры надежду жителям Донбасса?

На переговорах 11 марта наметилось движение к призрачному компромиссу
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Обстрелы ДНР со стороны ВСУ не прекращаются, не смотря на переговоры. ФОТО: Штаб ООСОбстрелы ДНР со стороны ВСУ не прекращаются, не смотря на переговоры. ФОТО: Штаб ООС
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11 марта 2020 года состоялись очередные переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

На заседании участвовали участвовали заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Обсуждали обмен пленными и новые участки разведения сил. Переговорщики договорились и о создании новой площадки, где будут обсуждаться важные темы, которые требуют урегулирования сторонами конфликта.

Этот момент МИД ДНР отмечает как положительный.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию:

- Площадка для переговоров уже была - это СЦКК. Закончилось тем, что из-за откровенных издевательств украинских представителей российская сторона приостановила в ней работу и процесс взаимных согласований по обмену, прекращения огня стал еще сложнее и не эффективнее. "Красный крест" работает с двух сторон конфликта, он тоже мог быть посредником. Впрочем, любые переговоры лучше, чем обстрелы, которые в последние дни усилились. До центра Донецка не долетает, но на окраинах очень жарко.

Можно осторожно предсказать, что обмен пленных состоится. Возможно, не 25 марта, но в первой половине весны. а вот политическое урегулирование под большим вопросом. Украина пока не готова, но может быть новые переговорщик Кремля Дмитрий Козак переломит ситуацию.

В ТЕМУ:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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