Когда может состяться очередной обмен пленными в Республиках Донбасса
11 марта состоялись очередные переговоры в Минске. Сидели до поздней ночи. Заседание Контактной группы проходило в расширенном составе - участвовали заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кстати, с 2014 года, пока выскоих гостей не было, дело не двигалось с места.
В МИД ДНР около полуночи рассказали о первых результатах. Кстати, не смотря на шероховатости, в целом, подвижки в переговорах есть.
- Стороны создадут площадку для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, которые требуют урегулирования, - сказали в ведомстве.
Т.е. процесс разговоров и переговоров усилят и углубят.
Сейчас составляются списки по обмену, установление личностей и выяснение их статуса – где они хотят остаться. Возможно, обмен состоится 25 марта. Но осталось не ясно – будут ли люди процессуально очищены или опять обменных в розыск на Украине подадут и документы украинские не вернут. а без них республиканские получить очень сложно.
- Украина удерживает 141 сторонника Республики, - сказали в МИД ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU