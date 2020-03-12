2020-03-12T12:07:10+03:00
Политика

Когда может состяться очередной обмен пленными в Республиках Донбасса

На переговорах в Минске достигнуты осторожные договоренности
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Обмен может состояться к концу марта.ФОТО: tsn.uaОбмен может состояться к концу марта.ФОТО: tsn.ua
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11 марта состоялись очередные переговоры в Минске. Сидели до поздней ночи. Заседание Контактной группы проходило в расширенном составе - участвовали заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кстати, с 2014 года, пока выскоих гостей не было, дело не двигалось с места.

В МИД ДНР около полуночи рассказали о первых результатах. Кстати, не смотря на шероховатости, в целом, подвижки в переговорах есть.

- Стороны создадут площадку для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, которые требуют урегулирования, - сказали в ведомстве.

Т.е. процесс разговоров и переговоров усилят и углубят.

Сейчас составляются списки по обмену, установление личностей и выяснение их статуса – где они хотят остаться. Возможно, обмен состоится 25 марта. Но осталось не ясно – будут ли люди процессуально очищены или опять обменных в розыск на Украине подадут и документы украинские не вернут. а без них республиканские получить очень сложно.

- Украина удерживает 141 сторонника Республики, - сказали в МИД ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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