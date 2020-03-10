Как на Украине наказывают жителей Донбасса за «сверхлимитный» провоз денег через КПП

Буквально ежедневно украинские пограничники изымают у дончан наличные деньги, которые они пытаются провезти с нарушениями. Чаще всего делают это непреднамеренно, не зная новых правил, которые действуют с 28 ноября. А если и с умыслом, то из-за того, что деваться некуда. Банковская система ДНР и Украины, увы, несовместима.

Накануне 8 марта на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» задержали луганчанина, у которого в личных вещах обнаружили 94 тысячи гривен (245 тысяч рублей). Деньги мужчина вез на территорию Украины. Днем раньше у другого жителя Донбасса изъяли на этом пункте пропуска 5 тысяч 400 долларов (350 тысяч рублей). В тот же день не повезло дончанину – на КПВВ «Марьинка» под Донецком у него нашли 2 тысячи 025 евро (почти 150 тысяч рублей).

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали, что деньги были изъяты, а на нарушителей составлен админпротокол по статье 204-3 КУоАП. Закон предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 170 до 1700 гривен (от 450 до 4500 рублей), а в случае повторного совершения правонарушения - 3 400 гривен.

Но в данном случае не так страшен штраф, как конфискация денег. Ведь нередко жители везут свои многолетние личные сбережения, или наследство, или деньги на операцию, или накопленную пенсию – у бывших шахтеров немалые суммы вместе с регрессом набегают. Да мало ли, какие обстоятельства возникают в жизни.

- Мы с мужем возвращались домой из Мариуполя, - рассказала «КП» жительница Макеевки Валентина Петровна. – Перед нами на Новотроицком блокпосту украинские пограничники задержали пожилого мужчину. У него в сумочке нашли 50 тысяч гривен. Мужчина уверял, что это его сбережения и везет он их в Донецк родной сестре на операцию. Но его повели в вагончик для составления протокола. Жаль мужика, и его сестру тоже. Хотя может, ему удалось уговорить пограничников?

Напомним, что с территории Украины в республики Донбасса можно перевозить не более 20 тысяч гривен (52 тысячи рублей) или эквивалент в иностранной валюте без подтверждающих документов. С территории ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию разрешена к провозу сумма до 50 тысяч гривен (130 тысяч рублей), или эквивалентная сумма в валюте. Можно везти и больше денег, но при условии согласования с представителями координационного центра. При этом процедура согласования провозимых сумм законодательством не предусмотрена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска

С новыми правилами перевозки наличных средств до сих пор не все ясно (подробнее)