2020-03-10T16:33:23+03:00
Политика

Как на Украине наказывают жителей Донбасса за «сверхлимитный» провоз денег через КПП

Украинские пограничники почти ежедневно задерживают дончан за нарушения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Жителям Донбасса запрещено перевозить на Украину и назад, в республики, крупные суммы денег. Фото: ГПСУЖителям Донбасса запрещено перевозить на Украину и назад, в республики, крупные суммы денег. Фото: ГПСУ
Изменить размер текста:

Буквально ежедневно украинские пограничники изымают у дончан наличные деньги, которые они пытаются провезти с нарушениями. Чаще всего делают это непреднамеренно, не зная новых правил, которые действуют с 28 ноября. А если и с умыслом, то из-за того, что деваться некуда. Банковская система ДНР и Украины, увы, несовместима.

Накануне 8 марта на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» задержали луганчанина, у которого в личных вещах обнаружили 94 тысячи гривен (245 тысяч рублей). Деньги мужчина вез на территорию Украины. Днем раньше у другого жителя Донбасса изъяли на этом пункте пропуска 5 тысяч 400 долларов (350 тысяч рублей). В тот же день не повезло дончанину – на КПВВ «Марьинка» под Донецком у него нашли 2 тысячи 025 евро (почти 150 тысяч рублей).

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали, что деньги были изъяты, а на нарушителей составлен админпротокол по статье 204-3 КУоАП. Закон предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 170 до 1700 гривен (от 450 до 4500 рублей), а в случае повторного совершения правонарушения - 3 400 гривен.

Но в данном случае не так страшен штраф, как конфискация денег. Ведь нередко жители везут свои многолетние личные сбережения, или наследство, или деньги на операцию, или накопленную пенсию – у бывших шахтеров немалые суммы вместе с регрессом набегают. Да мало ли, какие обстоятельства возникают в жизни.

- Мы с мужем возвращались домой из Мариуполя, - рассказала «КП» жительница Макеевки Валентина Петровна. – Перед нами на Новотроицком блокпосту украинские пограничники задержали пожилого мужчину. У него в сумочке нашли 50 тысяч гривен. Мужчина уверял, что это его сбережения и везет он их в Донецк родной сестре на операцию. Но его повели в вагончик для составления протокола. Жаль мужика, и его сестру тоже. Хотя может, ему удалось уговорить пограничников?

Напомним, что с территории Украины в республики Донбасса можно перевозить не более 20 тысяч гривен (52 тысячи рублей) или эквивалент в иностранной валюте без подтверждающих документов. С территории ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию разрешена к провозу сумма до 50 тысяч гривен (130 тысяч рублей), или эквивалентная сумма в валюте. Можно везти и больше денег, но при условии согласования с представителями координационного центра. При этом процедура согласования провозимых сумм законодательством не предусмотрена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска

С новыми правилами перевозки наличных средств до сих пор не все ясно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады из Киева: Если русский язык не вернут в обиход в Украине - она распадётся. Крым и Донбасс - первые ласточки
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - о сенсационном исследовании социологов незалежной
Пострадавшая от украинского обстрела дончанка: «Снаряды угодили во двор. Мы чудом остались живы!»
Вечером 29 февраля украинская армия открыла огонь по Трудовским, что на окраине Донецка. Пострадавшая от обстрела ВСУ рассказала в телефонном разговоре «Комсомолке», что к счастью боеприпас не угодил в дом
Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!
Наш обозреватель на Украине посмотрела, как в Киеве тайком отметили 23 февраля, почему хотят изъять все книги на русском языке времен СССР, и от чего пожилые люди стараются все меньше выходить из дома
Новости 24
«Не важно, что у тебя шикарный хвост!» В Донецке павлины по мусоркам лазят
На пункте пропуска в Донбассе собака унюхала психотропы
В донецком парке Щербакова будет новый аттракцион - «Зеркальный лабиринт»
Под Донецком обнаружили норку из Красной книги, которая охотилась за рыбой
Жители республик Донбасса могут получить по наследству регрессные выплаты умерших шахтеров
Украинская армия расстреляла Донецк из минометов в отместку за подорвавшийся грузовик с солдатами
У жительницы ДНР заподозрили коронавирус
На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов
Украинские силовики обстреляли 9 поселков под Донецком и Горловкой, тяжело ранили мирного жителя
Срывают Минские договоренности по Донбассу: украинская армия открыла огонь по участку разведения войск в Петровском
Пожарные Донецка спасли двух малолетних детей
Погода на день в Луганске: 10 марта сохранится весенняя жара - до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 10 марта будет солнечно, до +18 градусов
В Донецке открыт сбор денег на лечение 7-летней Киры Головченко
Украина не смогла с 1 марта повысить пенсии у жителей республик Донбасса
У киевских силовиков загорелся блиндаж с боеприпасами – один солдат погиб, шестеро получили ранения
«Для снятия «порчи» нужно завернуть золотые украшения в деньги»: В Кировском мошенница развела девушку на 40 тысяч рублей
Три ДТП, пожар и нарушение линий связи: ВСУ отметили Международный женский день
В результате обстрела со стороны ВСУ ранен житель Зайцево