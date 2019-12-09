Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-09T17:02:43+03:00

Если у вас больше 20 тысяч гривен, то на КПВВ возникнут проблемы. Фото: Пресс-служба штаба ООС

С новыми правилами перевозки наличных средств до сих пор не все ясно

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Правозащитники и представители украинского штаба операции объединенных сил (ООС) выступили с разъяснениями по поводу нового порядка перевозки наличных средств через линию разграничения. Правила были введены 28 ноября, но до сих пор остаются неясными ряд вопросов.

Так, в штабе ООС напомнили, что физическое лицо может перемещать наличные средства с территории ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию в сумме до 50 тысяч гривен (130 тысяч рублей), или эквивалентной сумме в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении. Можно везти и больше денег, но при условии согласования с представителями координационного центра.

С территории Украины в республики Донбасса можно перевозить не более 20 тысяч гривен (52 тысячи рублей) или эквивалент в иностранной валюте без подтверждающих документов о происхождении этих средств.

Казалось бы все ясно и понятно. Но юристы общественной организации «Донбасс SOS» утверждают, что не все так просто. Оказывается, процедура согласования провозимых сумм законодательством не предусмотрена, поэтому пока не ясно, как будет происходить этот процесс.

При этом следует быть крайне осторожными при ввозе крупных сумм. Сложности могут возникнуть при ввозе денег в ДНР и ЛНР у пенсионеров, которые получили задолженность по приостановленной пенсии, а также у получивших наследство. По мнению юристов, суммы в 50 и 20 тысяч гривен являются объективно недостаточными и не учитывают жизненные обстоятельства людей, живущих в республиках. Они могут столкнуться с такими вопросами, как продажа недвижимости и автомобиля, выплата крупного долга, оплата лечения.

- Создается значительный коррупционный риск, поскольку нужно понимать, что люди все равно будут вынуждены перевозить наличные. И тот факт, что предусмотрена возможность согласовать перевозки суммы большей, чем 20 тысяч гривен, выглядит как минимум подозрительно, — подчеркивают юристы.

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ИСТОЧНИК KP.RU