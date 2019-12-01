Что можно провозить через блокпосты из ДНР в Украину и наоборот

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-01T19:33:49+03:00

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Вступили в силу новые правила провоза товаров через блокпосты. По новым правилам определена сумма перевозимой налички. В ДНР и ЛНР из Украины теперь можно провезти до 20 000 гривен или эквивалент этой суммы в любой валюте. Документы о происхождении этих средств не требуется. В Украину можно ввозить до 50 000 гривен без документов. Более 50 000 гривен на Украину можно провозить только с согласованием в координационном центре.

Что касается личных вещей, можно провозить: средства гигиены, одежда, личные украшения, именные банковские карты, один фотоаппарат и одна видеокамера с сопутствующим оборудованием, не более двух переносных музыкальных инструментов, по одному переносному радиоприемнику и магнитофону, до трех телефонов, один телевизор, два компьютера, три флешки и так далее.

Кроме личных вещей, в сторону ДНР и ЛНР ограничений в провозе нет, кроме запрещенных товаров.

Из ДНР и ЛНР в Украину можно провозить товаров на сумму не превышающую 10 000 гривен или суммарный вес не более 75 килограммов. При этом нельзя провезти более двух килограммов продуктов одного наименования.

Осталось без изменений правило, что товар можно провести не более одного раза в сутки в одном направлении. Нормы на провоз алкоголя и сигарет остались прежними.

К провозу в обе стороны запрещено оружие, наркотики, товары двойного назначения и так далее, эта часть практически не изменилась.

Запрещено провозить бензин из республик в Украину. Бензин можно провозить только в баке автомобиля, канистры запрещены.

Запрещено провозить более трех не именных банковских карт.

Однако, теперь можно провозить запчасти для своего автомобиля, по одной детали или комплекту на каждый узел авто. Ограничения по резине остались прежними, шины радиусом больше 16 дюймов провозить нельзя. При этом можно провозить до 20 литров масла, что ранее было запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU