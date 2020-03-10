Жители республик Донбасса могут получить по наследству регрессные выплаты умерших шахтеров

10 Март 2020 2020-03-10T15:54:57+03:00

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Верховный суд Украины вынес положительное решение для жителя ЛНР, который боролся за право получить невыплаченный регресс умершего родственника-шахтера.

В ходе разбирательства выяснилось, что до войны шахтер-пенсионер из Первомайска (ныне территория ЛНР) находился на учете и получал ежемесячные страховые выплаты в Первомайском отделении исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. Начисления и выплаты ему были прекращены с 1 июля 2014 года после того, как отделение Фонда перестало работать в городе. При этом шахтер не выезжал на территорию Украины для оформления справки переселенца и возобновления выплаты регресса. В прошлом году мужчина умер, и теперь его родственник получит всю сумму регресса за пять с лишним лет.

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил, что родственники имеют право унаследовать выплаты после смерти граждан Украины, например, регрессные выплаты шахтеров, проживавших на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и за годы вооруженного конфликта не выезжавших на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в постановлении от 12 февраля 2020 года по делу № 642/6946/18.

Эта правовая позиция также изложена в постановлении Большой Палаты Верховного суда от 20 сентября 2018 года в деле № 243/3505/16-ц (производство № 14-271цс18). Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

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ИСТОЧНИК KP.RU