2020-03-08T18:22:59+03:00
Политика

Священник продавал на Западной Украине оружие и боеприпасы, украденные в Донбассе

Батюшка занимался «бизнесом» четыре года подряд и даже ранее был за это судим
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Священник проповедовал в Авдеевке – пригороде Донецка, а заодно и вывозил оттуда оружие. Фото: Пресс-центр СБУСвященник проповедовал в Авдеевке – пригороде Донецка, а заодно и вывозил оттуда оружие. Фото: Пресс-центр СБУ
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В украинской армии, воюющей в Донбассе против своего народа, много всякого люда собралось. Даже священники разные. Кто-то, как отец Павел, хочет просто исповедовать солдат. Но его заставляют стучать на бойцов в спецслужбы. Кто-то подбирает молоденьких и симпатичных военных для своих любовных утех. А третьи воруют оружие и боеприпасы и потом продают прихожанам у себя на родине. На днях сотрудники СБУ задержали такого батюшку - аж в Ровенской области на Западе Украины.

- Ранее судимый за торговлю оружием (!) священник наладил нелегальный сбыт военных средств поражения, - рассказали в пресс-центре СБУ. - Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в Донбасс с проповеднической миссией. Из командировок возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых. Чтобы избежать разоблачения, злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.

Гранаты и тротил - лишь часть изъятого у настоятеля арсенала. Пресс-центр СБУ

Гранаты и тротил - лишь часть изъятого у настоятеля арсенала. Пресс-центр СБУ

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи настоятелем оружия и боеприпасов. В частности, за ручной противотанковый гранатомет, 7 гранат с запалами и 800 г тротила священнику отвалили 40 тысяч гривен (более 100 тысяч рублей).

Настоятелю сообщили о подозрении в совершении преступления, предксмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). За это деяние предусмотрено до 5 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Священник продавал на Западной Украине оружие и боеприпасы, украденные в Донбассе
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