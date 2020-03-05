2020-03-05T19:08:57+03:00
Политика

В Донбассе капелланов ВСУ заставляют «стучать» в спецслужбы на верующих

За отказ от сотрудничества священников могут уволить
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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В украинской армии в Донбассе служит много капелланов. Фото: Пресс-центр штаба ООСВ украинской армии в Донбассе служит много капелланов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В украинской армии, выполняющей в Донбассе карательную миссию, служит много капелланов. Среди них немало наркоманов, алкоголиков, педофилов и просто воров. А вот порядочным священникам трудно удержаться в ВСУ. Об этом рассказал капеллан Павел Н., позвонивший на горячую линию правоохранительных органов ДНР.

Капеллан Павел Н. (по понятным причинам его имя не разглашается) не является сторонником республик Донбасса. Но другого выхода для себя не видит, кроме как поведать об отношении спецслужб к священникам. Сотрудники центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ предложили Павлу заниматься сбором информации о верующих, которые обращаются к нему за духовной помощью. Но особенно офицеров спецслужбы интересовали связи военнослужащих со священниками, которые находятся в ДНР и ЛНР.

Капеллан отказался разглашать тайну исповеди, как и содержание бесед с военнослужащими. Теперь Павлу угрожают, что его отстранят от выполнения обязанностей. Священник также возмущен, что украинской армии не нужны честные проповедники. Для спецслужб гораздо удобнее, чтобы в роли духовных наставников были наркоманы, алкоголики, педофилы и воры. Лишь бы те «стучали» на солдат и офицеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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