2020-03-11T18:47:20+03:00
Политика

Морозова: ДНР подтвердила Украине данные по 15 удерживаемым лицам

Сегодня в Минске проходят очередные переговоры
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Омбудсмен подчеркнула, что Донецкая Народная Республика всегда готова к конструктивному диалогу. Фото: ДАНОмбудсмен подчеркнула, что Донецкая Народная Республика всегда готова к конструктивному диалогу. Фото: ДАН
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Сегодня в Минске началось очередное заседание Контактной группы. На обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные в рамках работы профильных групп.

Представители ДНР сегодня на видеоконференции гуманитарной подгруппы подтвердили Киеву данные 15 лиц, которых Украина разыскивает в Республике.

- Завершилось заседание гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. ДНР, следуя духу Минских соглашений, подтвердила удержание 15 лиц, разыскиваемых украинской стороной, — сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Донецка в гумподгруппе Дарья Морозова.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что Донецкая Народная Республика всегда готова к конструктивному диалогу и разблокировке процесса обмена удерживаемыми лицами.

По последним данным, украинской стороной удерживается 141 сторонник ДНР, информация по которым отсутствует или уточняется представителями Киева. В списке пропавших без вести числится 465 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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