2020-03-11T13:28:14+03:00
Политика

Профильные подгруппы на Минской площадке приступили к переговорам по Донбассу

Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности выйти из Минского процесса через год в случае отсутствия прогресса
Никита МАКАРЕНКОВ
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Профильные подгруппы на Минской площадке приступили к переговорам по Донбассу. Фото: naviny.byПрофильные подгруппы на Минской площадке приступили к переговорам по Донбассу. Фото: naviny.by
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На Минской площадке стартовали переговоры по Донбассу. Трудно будет сосчитать – в какой раз они проходя. Несмотря на это, жители Республик не перестают надеется на лучшее.

В министерстве иностранных дел Республики сообщили, что к переговорам уже приступили участники всех четырех рабочих подгрупп Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе

- Запланирован очередной раунд переговоров. Итоги дня подведет Контактная группа, - заявили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «The Guardian» заявил о готовности выйти из Минского переговорного процесса через год в случае, если за это время не получится достичь прогресса.

- Откровенно популистские заявления Зеленского не должны, да и не могут быть определяющими векторами украинской политики. В противном случае Киеву следует готовиться к самой жесткой реакции со стороны Республик, - заявил депутат Народного Совета - руководитель фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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