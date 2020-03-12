2020-03-12T14:18:58+03:00
Политика

Где в ДНР может состояться разведение сил

На переговорах в Минске обсуждали несколько мест
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Донецкую фильтровальную станцию обстреливают постоянно. ФОТО: МЧС ДНРДонецкую фильтровальную станцию обстреливают постоянно. ФОТО: МЧС ДНР
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11 марта состоялись очередные переговоры в Минске. Обсуждали обмен пленными и места для возможного разведения сил и средств.

- Переговорщики рассматривают район Донецкой фильтровальной станции (ДФС) как один из наиболее вероятных участков разведения сил, - заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Станцию обстреливали не меньше сотни раз, были ранены несколько работников, разрушено оборудование. ДФС находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек.

Так же рассматривают и участок для разведения на пункте пропуска «Октябрь – Гнутово».

- Наши переговорщики предложили варианты еще на прошлое заседание 26 февраля, которые, к сожалению, остались без внимания украинской стороны», — Заявила Никанорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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