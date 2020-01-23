2020-01-23T12:57:06+03:00
Дом. Семья

Чуда не случилось: В Донецке умерла собака Флешка с 11-ю пулевыми ранениями

В приюте "ПИФ" больше недели боролись за ее жизнь
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Флешка была домашней собакой, а потом ее хозяин умер. Фото: архив приюта "ПИФ"Флешка была домашней собакой, а потом ее хозяин умер. Фото: архив приюта "ПИФ"
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16 января в приют "ПИФ" была доставлена сбитая машиной собака. При обследовании у нее обнаружилось 11 пулевых ранений, а в теле собаки оказалось 10 пуль.

С этого момента началась борьба за жизнь Флешки, так назвали бедолагу. Лучший врач приюта Гога Андрей Евгеньевич, на счету которого несколько тысяч спасенных животных, признался, что это был один из самых сложных случаев в его практике.

- У Флешки перелом бедренной кости, травма костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, возможен ушиб внутренних органов и главное - разорван мочевой, - сообщили работники приюта. - Врачи буквально не отходят от нее. У нее начался пневмоторакс – это присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого или стенки грудной клетки. С катетера идет моча с кровью…

Несколько дней дончане следили за публикациями приюта, ловили каждую новость в соцсетях и обрывали телефоны "ПИФа". Увы, чуда не случилось. Сегодня ночью Флешка умерла. Ушла туда, где не бывает больно, где люди не стреляют в беззащитное существо... А тот, кто стрелял в нее продолжает ходить среди людей.

И пока в Республике не будет принят закон об ответственном отношении к животным такие случаи будут оставаться безнаказанными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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