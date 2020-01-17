2020-01-17T17:22:42+03:00
Дом. Семья

В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями

Сейчас за жизнь Флешки идет борьба
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тот, кто это сделал, живет среди нас. Фото: tsamax.suТот, кто это сделал, живет среди нас. Фото: tsamax.su
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Вчера в приют для бездомных животных "ПИФ" была доставлена сбитая машиной собака. При обследовании у нее обнаружилось 11 пулевых ранений, а в теле собаки оказалось 10 пуль.

- Видимо, от боли малышка неслась не глядя и выскочила на дорогу... К сожалению, водитель машины не успел избежать столкновения, - рассказали сотрудники приюта "ПИФ". - Он же и отвез малышку, её теперь зовут Флешка, в клинику, сделал рентген, привез за помощью к нам. Не каждому человеку доступно лечение бездомного животного. После рентгена мы узнали причину страха, который гнал её на трассу- под колёса автомобилей. В теле у малышки более 10 пуль. Как выжила - не ясно.

После аварии у Флешки перелом бедренной кости, травма костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, возможен ушиб внутренних органов и главное - разорван мочевой.

Страшно представить, что это сделал человек. Но пока в Республике не будет принят закон об ответственном отношении к животным такие случаи будут оставаться безнаказанными.

Приют будет благодарен за любую помощь:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями
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