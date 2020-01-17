В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:22:42+03:00

Тот, кто это сделал, живет среди нас. Фото: tsamax.su

Сейчас за жизнь Флешки идет борьба

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Вчера в приют для бездомных животных "ПИФ" была доставлена сбитая машиной собака. При обследовании у нее обнаружилось 11 пулевых ранений, а в теле собаки оказалось 10 пуль.

- Видимо, от боли малышка неслась не глядя и выскочила на дорогу... К сожалению, водитель машины не успел избежать столкновения, - рассказали сотрудники приюта "ПИФ". - Он же и отвез малышку, её теперь зовут Флешка, в клинику, сделал рентген, привез за помощью к нам. Не каждому человеку доступно лечение бездомного животного. После рентгена мы узнали причину страха, который гнал её на трассу- под колёса автомобилей. В теле у малышки более 10 пуль. Как выжила - не ясно.

После аварии у Флешки перелом бедренной кости, травма костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, возможен ушиб внутренних органов и главное - разорван мочевой.

Страшно представить, что это сделал человек. Но пока в Республике не будет принят закон об ответственном отношении к животным такие случаи будут оставаться безнаказанными.

Приют будет благодарен за любую помощь:

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ИСТОЧНИК KP.RU