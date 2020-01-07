В Святой вечер под ворота приюта "ПИФ" в Донецке подкинули щенков
Малыши редко выживают в условиях приюта и часто погибают от инфекций. Срочно нужны хозяева
Где ты, мой человек? Откликнись! Фото: приют "ПИФ"
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6 января под ворота приюта «ПИФ» в очередной раз подкинули щенков.
Щенкам - не место в приюте. Фото: приют "ПИФ"
Как известно, щенки с большим трудом выживают в приютах – очень высок риск подцепить инфекцию. И, к сожалению, статистика такова, что 80% не выживают. Особенно в холодное время года с его донецкой сыростью.
Сейчас щенкам срочно ищут хозяев, присмотритесь к малышам, может они ждут именно вас?
ИСТОЧНИК KP.RU