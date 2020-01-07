«Спасение или предательство?» В соцсетях разгорелся спор о подкинутых под ворота приюта щенках

6 января под ворота приюта «ПИФ» в очередной раз подкинули щенков.

- Святой вечер? Или лучшее время для предательства? Под ворота приюта подкинули двух щенков, - сообщила о находке волонтер приюта Юлия Небаба. - С разницей в 30 минут... два несчастных ребенка потеряли свою семью. Одного любезно привязали на веревочку, второго пришлось ловить - ребёнок испугался. В приюте нет ни свободных вольерой, ни клеток... Нет нескончаемых средств, чтобы кормить и лечить животных. Жаль только, что некоторые этого не понимает. Может быть счастье все же улыбнётся? Может к нам придут те, кто подарит счастье и спасёт детей от риска заболеть? Сомнительно, что они привиты.

Как известно, щенки с большим трудом выживают в приютах – очень высок риск подцепить инфекцию. И, к сожалению, статистика такова, что 80% не выживают. Особенно в холодное время года с его донецкой сыростью.

Эти малыши ищут хозяев. Фото: приют "ПИФ"

Однако, мнения дончан неожиданно разделились. Одни – защищали тех, кто привел щенков в приют и не дал им погибнуть. Другие – осуждали такой поступок, как списание с себя ответственности.

- Так может кто-то неравнодушный привёл, увидел на помойке и привёл, приют ведь, хотел спасти от холода и голода, подарить надежду в святой вечер, не строчил слезливые посты в соцсетях о "несчастных кутятах", а оказал посильную помощь - привёл бездомных собак в приют для бездомных собак, а тут его по папе и по маме (вплоть до призыва к убийству этого несчастного добряка), - рассуждает Наталья. - А в глазах у них не боль предательства, а страх - выдернули из привычной среды обитания (улица), привели неизвестно куда и неизвестно зачем, вот они и печалятся.

Но с ней не все согласны.

- Если люди увидели бездомыша и у них дрогнуло сочувствие, то это им испытание на человечность, - отвечает ей Константин из Горловки. - Привязывая малышей у приюта, это попытка сбросить с себя эту ношу. Поверьте, этим они подписываются под собственным поражением. Судьба готовила им что-то прекрасное, но они не прошли тест, значит не достойны.

И с ним сложно не согласиться. Пусть найдутся хозяева малышам. А всех, кто может, помогите приюту посильно. Это очень непросто содержать 800 собак, да еще 30 кошек.

- Как вы думаете, может ли приют, который живет только за счёт благотворительных пожертвований, принять ВСЕХ собак города, - задает риторический вопрос Юлия Небаба. - Я прошёл, я привёз, мне жалко, а остальные пусть умирают. Когда щенки заболеют и их нужно будет лечить мы будем биться в истерике, потому что денег лечить их нет. И итог будет один. И да, 80 процентов таких щенков не найдут дом. Поскольку очередь за ними не стоит. И дай бог, чтоб в приюте было завтра, чем кормить их.

Реквизиты, по которым можно помочь приюту «ПИФ»: Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD) Яндекс Кошелек 410012979663160 PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880 Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20