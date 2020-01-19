«Одна собака – хорошо, а 750 – еще лучше!» Один день из жизни волонтера приюта для бездомных животных

Говорят, чтобы понять другого человека, нужно надеть его обувь и пройти его путь. Вот я и предложила себя в качестве сотрудника приюта для бездомных животных «ПИФ». Интервью в кабинете за чашечкой кофе, конечно, хорошо, но не то, чтобы все понять и прочувствовать.

Они пока не дождались своих хозяев. Фото: архив приюта "ПИФ"

Все по-настоящему!

- Вот только так, чтобы по-настоящему, без снисхождения и реверансов. Все, что делаете вы, буду делать и я, - договариваюсь я с руководителем приюта Викторией Васильевой и получаю напоследок наставление одеться для работы во что погрязнее.

Пожимаю плечами и надеваю самое простое пальто и сапоги для боевых выездов.

- Э, нет! Это долго не продержится. Собаки часто прыгают, лапы у них грязные, - разглядывает меня в задумчивости волонтер и менеджер по пиару Юлия Небаба и предлагает мне облачиться в комбинезон. – Все сотрудники приюта предпочитают такой наряд, он единственный спасает от грязи.

Я выбираю комбез небесно-голубого цвета и тут же становлюсь похожа на снеговика.

Первым встречает Комбат

Одним из первых в приюте меня встречает Комбат. Увы, его нашумевшая история, когда пса выкинули в Горловке из окна многоэтажки, окончилась ничем. У нас, в Республике, до сих пор нет закона об ответственном отношении к животным, а раз так, то случаи живодерства будут оставаться безнаказанными. Тогда было много шума и в СМИ, и в соцсетях, но, как водится, пошумели и забыли – заказчика преступления, который к тому же торговал в центре города самогоном, никто не наказал.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Комбата, если бы не профессионализм волонтеров Горловки и сотрудников "ПИФа".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Однако, судьба Комбата сложилась счастливо. Он на привилегированном положении в приюте – ходит, где вздумается, вот только незнакомых мужчин боится.

- А к знакомым смело подходит и бодается, чтобы его почесали за ушком, - рассказывает Юля. – Немножко наглеет, был замечен за воровством еды, но мы ему прощаем. В вольер его не садим, он живет при администрации, а спит в специальной кроватке, которую ему презентовала донецкий дизайнер Светлана Топалова. Так что Комбат у нас - модный парень!

На 10 подкидышей одно усыновление

Общаться с Юлей можно спокойно только в кабинете, лай на улице стоит такой, что нам с ней приходится перекрикивать друг друга. Но и в кабинете у Юли не одиноко. Молодая игривая кошка Зира породы манул тут же запрыгивает к ней на стол, затем на кресло, а далее начинает наматывать круги по кабинету. Животные в приюте повсюду, к этому нужно привыкнуть и смотреть под ноги, чтобы случайно ни на кого не наступить.

Зира чувствует себя большим боссом в Юлином кресле.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Зиру сдали в приют, она тогда весила около килограмма, хотя для нее уже тогда нормой были 3 кг, шерсть на ней висела клочьями. Мы - приют для собак все же, но сжалились, забрали к себе, - Юля позволяет Зире играться ручками на ее столе.

Тема подкидышей – это неизбывная данность приюта. Усыновлений – в разы меньше. И тем не менее мне повезло, не успела я стать снеговиком, как нас зовут к будущим приемным родителям.

- Мы в семье приняли решение давно и абсолютно сознательно – взять собаку из приюта, - говорит Сергей, выбирая между двумя рыжими щенками Бонни и Клайдом.

Сегодня повезло Бонни и она всем дрожащим тельцем приникла к груди нового хозяина. А Клайд пока останется в одиночестве. Кстати, бонус усыновления от «ПИФа» - этих животных приют берется бесплатно простерилизовать в будущем.

Инструктаж при усыновлении всегда очень подробный.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но так просто питомцев здесь не отдают! Юля проводит подробный инструктаж Сергею по уходу и кормлению щенка, предлагает звонить при любых проблемах.

Кстати, отказ получат те, кто берет животных, чтобы держать на цепи, возрастные «усыновители» и те, кто вызывает хоть малейшие подозрение и недоверие сотрудников приюта. При мне отказали мужчине, который пришел за кошкой и не потрудился захватить переноску.

- А если она у вас сейчас в стрессе вырвется и побежит, да не дай бог под машину?! Если уж принял решение взять животное, так позаботься, в чем это животное доставить. А если даже это сложно, то, о чем говорить дальше? Уже опыт подсказывает, чувствуешь будущих хозяев сердцем. Так вот лучше сейчас отказать, чем потом наши питомцы снова попадут на улицу или будут терпеть издевательства, - объясняет Юля.

В меню – козявочки с мясом

Когда приемные родители с новым членом семьи уезжают, мы идем к тем, кто пока не дождался своих хозяев. По графику – уборка. Вольеры в приюте убирают несколько раз. А сам приют – едва ли не круглосуточно. А как же? Любишь собак – будь готов, что они ходят в туалет и совсем не радугой с фиалками.

Комбинезон - единственная одежда для сотрудников приюта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В каждом вольере от трех до пяти собак. Тяжелее всего приходится зимой, в закрытых вольерах, где содержатся короткошерстные и старые собаки, полы с подогревом и запах там стоит ядреный. Но народ здесь к этому привычный. А потому метла и лопата – нормальные рабочие инструменты сотрудника приюта.

После уборки - кормежка. Утро в приюте начинается очень рано. Уже в шесть-семь утра приходят работники столовой, их тут называют одновременно смешно и сурово - «кормачи». В их задачу входит приготовить еду на 750 собак. Растапливаются огромные самодельные печи во дворе приюта. В топку идет абсолютно все, даже отжившие срок ветоши - производство в приюте безотходное. Варится мясной бульон, разливается по бочкам, вручную разбирается мясо, так как куриные кости собакам нельзя, а затем запаривается крупа. Сегодня у нас в рационе экстрадированная пшеница, которую тут все называют «козявочками». В варке она не нуждается.

Вот на таких печах только и возможно приготовить еду на 750 собак.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот здесь варится бульон.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Бочки с едой уже приготовлены и стоят остывают. В мои обязанности входит черпаком наполнить ведра, а затем разнести по вольерам, где у каждой собаки есть миска. На первый взгляд, ничего сложного. Но стоит мне открыть вольер, как собаки стремятся выскочить, сунуть морду в ведро и опрокинуть меня лицом в козявочки. Так это мне еще доверили самые простые вольеры, где нет агрессивных и крупных собак!

Это совсем не так просто, как кажется со стороны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не с первой попытки, но мне удается войти в вольер, затем закрыть его с обратной стороны, держа ведро перед собой, найти опрокинутые миски, наполнить их кашей с обрезками мяса и пока собаки заняты едой, выйти из вольера и закрыть его. Видимо, эти самые козявочки очень даже вкусные, миски пустеют моментально! И худышек я в приюте не встретила.

В сутки такому количеству животных требуется 2 тысячи литров еды плюс мешок сухого корма и 5 кг кошачьего корма! Мне такое количество даже представить сложно.

К запахам тут народ привычный.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Прогулка – лекарство от депрессии

Прогулка в приюте положена всем, разве что кроме самых ослабленных и недавно прооперированных собак. А потому «ПИФ» крайне нуждается в руках волонтеров. Это те, кому вручат поводок и доверят несколько собак для прогулки. Представили, каково сидеть постоянно в вольере? Мне доверяют спаниеля Рекса, настолько энергичного, что неизвестно, кто кого прогуливает. Судьба его трагична. Любимый хозяин, который воспитывал Рекса с самого рождения, не пропустил ни одной вакцинации и души в собаке не чаял, недавно умер, наследники не отказались от его квартиры, а вот Рекса там посчитали лишним, не остановила даже память о покойном – привезли сироту в приют. Здоровый умный пес не находит себе места и пока не очень понимает, почему он здесь и когда за ним вернется хозяин.

Рекс остался сиротой, не нужным новым наследникам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кстати, прогулка с Рексом поднимает мое настроение, я то и дело куда-то бегу, уворачиваясь на ходу от веток деревьев и чуть не падая, хохочу и уже не обращаю внимания на свои сапоги, сплошь облепленные грязью и какашками. Будто веселая энергия Рекса вселяется в меня. А потому сюда в приют срочно нужно всем, кого накрыли уныние и печаль. 750 хвостатых лекарей знают, как это моментально снять!

Такая прогулка куда эффективней похода к психологу. Фото: архив приюта "ПИФ"

- Тяжело приходится особенно зимой, когда снегом заносит проходы между вольеров и добраться к собакам непросто, прокладываем путь лопатой, - рассказывает Юля о сезонных тяготах. – В гололед тоже нелегко выгулять собаку, которая тянет поводок. А летом – зной. Мы натягиваем теневые сетки, чтобы спасти животных от теплового удара, несколько раз в сутки поливаем вольеры водой. Но самое тяжелое время нам устраивают люди, которые подкидывают животных, особенно щенков. Содержать малышей негде и большая их часть погибает от различных инфекций. А те, кто подкинул, мнят себя спасителями.

Из 10 щенков выживают трое, у них еще нет иммунитета против многих инфекций.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Где один хвостик, там и восемь

Бывает так, что волонтер ездит, помогает да так привязывается к животному, что расстаться с ним уже не может. Нередко, когда такая дружба оканчивалась усыновлением. Так случилось у Людмилы, которая в приют добирается с Гвардейки тремя видами транспорта, чтобы просто пообщаться с животными, помочь с выгулом.

Людмила уже 10 лет является волонтером приюта.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я уже 10 лет являюсь волонтером «ПИФа». А началось с того, что я спасла собаку с улицы, которую соседи хотели отравить. Я бедолагу привезла в приют, а потом приезжала выгуливать сначала ее, а затем и остальных собак. Втянулась. При этом дома у меня 8 собак, некоторые были привезены отсюда, а кошек даже не считаю, - рассказывает Людмила, удерживая на поводке резвую дворнягу. – Сюда приезжаю пару раз в неделю. Знаете, это уже потребность души. Как-то у меня был инсульт, а через месяц я уже была здесь. Меня собаки, можно сказать, и спасли!

Приют нуждается в волонтерах, которые выгуляют собак. Фото: архив приюта "ПИФ"

Приют будет благодарен за любую помощь:

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