«Становится только хуже»: В Донецке продолжают бороться за жизнь собаки с 11-ю пулевыми ранениями

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:24:57+03:00

Чтобы собака не страдала от боли, ей колют обезболивающие (омез, нефопам, гепирал). Фото: pif_dn / instagram

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Сотрудники донецкого приюта для животных «ПИФ» продолжают рассказывать о самочувствии собаки по кличке Флешк, которая оказалась у защитников с 11-ю пулевыми ранениями.

Несмотря на весь уход, что оказывают в «ПИФе», собака не идет на поправку. К целому списку диагнозов – перелом бедренной кости, травма костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, возможен ушиб внутренних органов и разорван мочевой – добавился еще один.

— С 7 утра врачи все сидят на Флешкой. Ей очень плохо. Врачи буквально не отходят от нее. У нее начался пневмоторакс – это присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого или стенки грудной клетки, — пишут сотрудники приюта в соцсетях. — С катетера идет моча с кровью… Ей очень-очень плохо, и врачи делают все возможное и реальное в условиях нашего города.

Также появилась новая информация о Флешке. Оказывается, раньше она была домашняя. У нее был дом и хозяин. Но потом хозяин умер, а из дома ее прогнали.

— Флешка просто не пытается бороться за жизнь… Может хочет «туда» к хозяину? Сказали, что когда она поправится, мы найдем для нее самого лучшего хозяина. Надеемся, она поверит, — добавили в посте.

Кроме Флешки на плечах приюта еще забота о 800 собаках. Так что «ПИФ» будет благодарен за любую помощь:

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU