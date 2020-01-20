2020-01-20T16:24:57+03:00
Общество

«Становится только хуже»: В Донецке продолжают бороться за жизнь собаки с 11-ю пулевыми ранениями

Животное проходит лечение в столичном приюте «ПИФ»
Екатерина Сорока
Поделиться:
Чтобы собака не страдала от боли, ей колют обезболивающие (омез, нефопам, гепирал). Фото: pif_dn / instagramЧтобы собака не страдала от боли, ей колют обезболивающие (омез, нефопам, гепирал). Фото: pif_dn / instagram
Изменить размер текста:

Сотрудники донецкого приюта для животных «ПИФ» продолжают рассказывать о самочувствии собаки по кличке Флешк, которая оказалась у защитников с 11-ю пулевыми ранениями.

Несмотря на весь уход, что оказывают в «ПИФе», собака не идет на поправку. К целому списку диагнозов – перелом бедренной кости, травма костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, возможен ушиб внутренних органов и разорван мочевой – добавился еще один.

— С 7 утра врачи все сидят на Флешкой. Ей очень плохо. Врачи буквально не отходят от нее. У нее начался пневмоторакс – это присутствие воздуха в плевральной полости, куда оно попадает вследствие повреждения легкого или стенки грудной клетки, — пишут сотрудники приюта в соцсетях. — С катетера идет моча с кровью… Ей очень-очень плохо, и врачи делают все возможное и реальное в условиях нашего города.

Также появилась новая информация о Флешке. Оказывается, раньше она была домашняя. У нее был дом и хозяин. Но потом хозяин умер, а из дома ее прогнали.

Флешка просто не пытается бороться за жизнь… Может хочет «туда» к хозяину? Сказали, что когда она поправится, мы найдем для нее самого лучшего хозяина. Надеемся, она поверит, — добавили в посте.

Кроме Флешки на плечах приюта еще забота о 800 собаках. Так что «ПИФ» будет благодарен за любую помощь:

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Одна собака – хорошо, а 750 – еще лучше!» Один день из жизни волонтера приюта для бездомных животных

Как корреспондент «Комсомолки» попробовал себя в качестве работника донецкого приюта «ПИФ» [ЧАСТЬ 1] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бойцы ДНР сбили над Донецком украинский беспилотник
Солдатов 59-й бригады ВСУ задержали при попытке сбыта стрелкового оружия в Донбассе
«Становится только хуже»: В Донецке продолжают бороться за жизнь собаки с 11-ю пулевыми ранениями
За неделю украинская армия выпустила по ДНР больше полтонны боеприпасов
Боксеры из Луганска завоевали четыре золотые медали на турнире в России
ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и зенитки вблизи важных социальных объектов
Погода в ЛНР: 20 января ожидается переменная облачность, туман и гололед
ВСУшники разгромили сельский магазин в Донбассе и подрались с покупателями
Погода в Донецке на день: 20 января ожидается пасмурный день и небольшой мороз
Марьяна Наумова в Донбассе тренируется в стрельбе
В ЛНР соревновались в рубке казачьей шашкой
С такими врагами друзей не надо – ВСУшники по пьяни сожгли свою военную амуницию и оборудование на шесть миллионов гривен
В бассейне «Динамо» начались тренировки
Крещение 2020 в ДНР: ВСУ совершили сто выстрелов из БМП-2 по Старомихаловке
На КПВВ станица Луганская СБУ задерживают мужчин, бегущих от призыва в армию