«Раньше жители на нас с палками кидались»: Один день из жизни волонтера приюта для бездомных животных

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Иногда приходится делать больно

Когда с уборкой, кормежкой, прогулками покончено, я иду помогать врачам. В стационаре работа кипит, всего в «ПИФе» три ветеринарных врача. В операционной заняты все столы – привезли собак на стерилизацию, доставили ротвейлера с обширными ранами. Хозяин говорит - абсцесс, но опытный глаз Андрея Евгеньевича говорит, что раны получены в драке.

Андрей Евгеньевич - врач на все руки, за его спиной тысячи спасенных животных.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мне предстоит помогать ветеринару во время химиотерапии собакам приюта. Запах здесь стоит куда неприятней, чем на вольерах. Но мой медицинский опыт, а до журналистики я 13 лет работала на «Скорой», приходит на подмогу.

Мне выдают шапочку, маску и перчатки, препарат, который мы будем вводить, при попадании на кожу вызывает некроз, поэтому такие меры предосторожности.

Лечит своих подопечных приют за собственные деньги.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня у нас две пациентки, они испуганы, требуется завязать им пасть марлевой петлей и помогать удерживать собаку фельдшеру. Но лучше всего животные реагируют на успокаивающий тон голоса.

- Есть такие формы онкологии, которые успешно лечатся и животное еще проживет долго и счастливо. Заболевание это к тому же может передаваться другим собакам, поэтому лечение необходимо, - объясняет Наталья, набирая в шприц лекарство. – Лечение переносится животными сравнительно неплохо.

Она забривает собаке лапку, накладывает жгут и ловко вводит лекарство в вену. Все эти препараты тоже приобретаются за деньги приюта, ведь пациентки - бездомные.

Потребуется 3-4 иньекции и животное пойдет на поправку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Еще одной заботой «ПИФа» является программа «Отлов-стерилизация-выпуск» в некоторых городах Республики.

- Финансирует это администрация города, с которой у нас заключен контракт. Мы стерилизуем, прививаем от бешенства, ставим клипсу и отвозим собак туда, откуда брали. Еще несколько лет назад люди на нас с палками и кирпичами кидались, не давая забрать животных и называя нас убийцами. У нас даже избитые сотрудники были, - рассказывает Юля. – Сейчас народ стал грамотней, видят, что мы вреда не делаем и сами собак собирают к нашему приезду.

Без транспорта, как без рук.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Посчитали, прослезились

Приют – частный, а потому надеяться можно тут только на себя да на пожертвования неравнодушных людей.

Кроме собак, в приюте содержится более 30 котиков.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сложно удержаться от сэлфи с котиком.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Еда и лекарства на такое количество животных в сутки обходятся почти в 10 тысяч рублей. И это только часть расходов приюта. Вольеры нужно отапливать, а еще они постоянно нуждаются в ремонте.

Едва ли не самой большой проблемой приюта являются счета за электричество.

- Мы не супермаркет, не доходное предприятие, однако, тарифы на электроэнергию у нас драконовские, такие же, как у юридических лиц, - рассказывает руководитель приюта Виктория Васильева. – Куда только не писала обращения, воз и ныне там!

Руководитель приюта Виктория Васильева с очередными подкидышами. Фото: архив приюта "ПИФ"

Ветеринарная клиника позволяет зарабатывать, но этого явно не хватит, чтобы ежедневно прокормить 750 собак и 30 кошек.

- Бизнесмены из нас так себе, - смеется Юля. – Клиника, которая задумывалась, как приносящая доход и, хотя бы частично покрывающая наши расходы, часто оказывает благотворительную помощь в лечении бездомных животных.

Животные здесь повсюду. Кабинет Юлии Небабы - не исключение.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Уставшая, пропитавшаяся всеми запахами собачьего счастья, я снимаю свое облачение. Комбинезон уже не выглядит небесно-голубым…

А рабочий день в приюте не кончается никогда.

- То, что ты уехал домой, ничего не значит. Ты продолжаешь отвечать на звонки, обрабатывать информацию, а если потребуется, то и выезжать кого-то спасать. Вчера, не успела добраться домой, получаю сообщение, что в канализационном люке застрял котенок, - рассказывает Юля. – И люди просят помощи, совершенно не допуская, что я такой же обычный человек и не специализируюсь на ловле котят в люках. Но ехать пришлось. К счастью, к моему приезду бедолагу достали. Спасителями оказалась молодежь – в одной руке - бутылка пива, в другой - сигарета. Но вот, представляете, не прошли мимо!

Волонтеры для прогулок с животными нужны приюту всегда. Фото: архив приюта "ПИФ"

Итак, мои выводы:

- Работать в приюте сможет каждый, кто любит животных, кто готов, что животное не пахнет фиалками и не какает радугой и ради этого способен трудиться за копейки.

- Абсолютно необходимо побывать в приюте, если вас накрыло унынием и тоской. Животные легко справятся с этим! Гораздо успешней любого психотерапевта и главное - бесплатно. К тому же активные прогулки добавят вам несколько лет жизни.

- Также приют – это выход, если по какой-то причине вы не можете завести собаку, то здесь у вас будет сразу несколько сотен собак.

- Приют способен воспитать ответственность в ваших детях. И если вдруг доченька или сынок просят собачку, то неплохо бы им для начала поухаживать за животными приюта.

- Да и взять собаку тоже лучше отсюда!

Подарок от школьников.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Приют будет благодарен за любую помощь:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

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Яндекс Кошелек 410012979663160

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