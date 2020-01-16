За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:21:57+03:00

Уже шестой год в Донбассе продолжается война Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Люди оказались жертвами в период бессрочного перемирия, который вступил в силу в июле 2019 года

Изменить размер текста: A A

23 мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов вооруженных формирований Украины в период подписанного 21 июля 2019 года «бессрочного перемирия». Об этом сообщили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

За время введенного летом прошлого года перемирия украинские войска 2118 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов киевскими силовиками территории Республики повреждения получили 344 домостроения и 37 объектов инфраструктуры.

- Ни по одному из этих фактов мы не увидели разбирательства украинской стороны, ни по одному нарушению не наказаны виновные», - сказала Наталья Юрьевна.

Новое украинское политическое руководство не пытается предпринимать шаги по урегулированию конфликта и прекращения огня в Донбассе.

- С приходом президента Зеленского, обстрелы не сократились, а наоборот стали интенсивнее, несмотря на то, что Владимир Александрович обещал, что первым делом на посту руководителя государства – он закончит войну, - считают жители Республики.

Тем временем, в ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов, которые были разрушены в результате обстрелов со стороны украинской армии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коварный вирус убивает ребёнка!» В Донецке спасают 8–месячного малыша

Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает помогать больным детям, чьи жизни висят на волоске (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU