2020-01-16T14:21:57+03:00
Политика

За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР

Люди оказались жертвами в период бессрочного перемирия, который вступил в силу в июле 2019 года
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Уже шестой год в Донбассе продолжается войнаУже шестой год в Донбассе продолжается войнаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

23 мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов вооруженных формирований Украины в период подписанного 21 июля 2019 года «бессрочного перемирия». Об этом сообщили министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

За время введенного летом прошлого года перемирия украинские войска 2118 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов киевскими силовиками территории Республики повреждения получили 344 домостроения и 37 объектов инфраструктуры.

- Ни по одному из этих фактов мы не увидели разбирательства украинской стороны, ни по одному нарушению не наказаны виновные», - сказала Наталья Юрьевна.

Новое украинское политическое руководство не пытается предпринимать шаги по урегулированию конфликта и прекращения огня в Донбассе.

- С приходом президента Зеленского, обстрелы не сократились, а наоборот стали интенсивнее, несмотря на то, что Владимир Александрович обещал, что первым делом на посту руководителя государства – он закончит войну, - считают жители Республики.

Тем временем, в ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов, которые были разрушены в результате обстрелов со стороны украинской армии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коварный вирус убивает ребёнка!» В Донецке спасают 8–месячного малыша

Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает помогать больным детям, чьи жизни висят на волоске (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никонорова: обсудили девять новых участков разведения сил и средств
Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными
Донецкий музыкант снял клип на песню о войне в Донбассе
В ДНР снизили цены на бензин и газ
За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР
Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного
Украина не может обуздать своих боевиков. Сегодня в Минске республики Донбасса будут настаивать на подписании дополнительных мер
Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды
В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки
Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно
В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов
Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады
"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"
72-я бригада ВСУ наполовину не укомплектована