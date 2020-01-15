«Коварный вирус убивает ребёнка!» В Донецке спасают 8–месячного малыша

Несколько дней назад – в канун Старого Нового года – волонтеры организации «Время добрых» кинули клич о сборе денег на лечение 8–месячного малыша Андрея, который всю свою недолгую жизнь провёл в кругу врачей. Мальчик – один из двойни. Как и его братик, он родился глубоко недоношенным.

– С самого рождения Андрюша борется за свою жизнь. Ещё в роддоме у ребенка стали заметны приступы остановки дыхания. Врачи всё списывали на дыхательную недостаточность, которую удавалось немного купировать бронхолитиками и антибиотиками, – рассказывает руководитель фонда Мария Афанасенко.

Когда приступы прекратились – Андрюшу вместе с мамой выписали домой. Тогда еще никто не мог предположить, что в крохотном тельце поселился страшный монстр, который день за днём будет безжалостно атаковать маленький организм.

– Уже через месяц жизнь семьи превратилась в настоящий кошмар. Приступы возобновились и становились всё чаще. Каждую неделю Андрюша оказывался в реанимации, – говорит Мария. – Врачи районной больницы не могли понять, что происходит с ребёнком и уже в областной больнице донецкие специалисты поставили точный диагноз – цитомегаловирус. Так зовут главного врага, который по капле забирает жизнь малыша.

Цитомегаловирус – это страшная и одна из самых коварных форм вируса. Маскируясь под разные заболевания, он мгновенно поражает не только центральную нервную систему, но и другие органы, с угрожающей быстротой.

– Состояние Андрюши стремительно ухудшается. Из–за приступов он проводит в реанимации каждые три дня. Вирус настолько истощил кроху, что в свои восемь месяцев он весит пять килограмм. Ужас сковывает, глядя как вирус не оставляет Андрюше шанса на жизнь. Единственное спасение – это курс комбинированной иммунотерапии, который направлен именно на борьбу с цитомегаловирусом.

Именно из–за нехватки денег на дорогостоящие медикаменты семья Андрея была вынуждена обратиться за помощью в благотворительный фонд. За каких–то два дня удалось собрать больше ста тысяч рублей. Этого достаточно для старта курса, но для комплексного и полного лечения этих денег не хватит.

– Держим за Андрюшу кулачки и надеемся на лучшее, – говорит руководитель «Времени Добрых».

Помимо помощи детям с тяжелыми заболеваниями, в том числе онкологическими и иммунологическими, благотворительный фонд «Время добрых» помогает детям–сиротам в Донецкой Народной Республике.

Читайте также

Дневник Любавы: «Мне так страшно, что я не справлюсь. И мне приходит мысль слабого человека!»

«Комсомолка» публикует дневники луганской поэтессы Любавы, которые она писала в осажденном городе. Порой под пролетающими мимо снарядами (подробнее)

Марьяна Наумова приехала в Донбасс провести турниры памяти Александра Захарченко

Спортсменка привезла почти две тысячи подарочных наборов детям прифронтовых школ (подробнее)