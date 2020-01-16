2020-01-16T12:02:07+03:00
Политика

Украина не может обуздать своих боевиков. Сегодня в Минске республики Донбасса будут настаивать на подписании дополнительных мер

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего по этому поводу сделал заявление
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дейнего: Украина не может обуздать своих боевиков. Фото: ЛИЦДейнего: Украина не может обуздать своих боевиков. Фото: ЛИЦ
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Президент Украины Зеленский во время телефонного разговора с госпожой Меркель заявил о намерении «продвигать дополнительные меры для полного прекращения огня на Донбассе».

- Скоро два года, как представителями Республик был предложен к рассмотрению в Контактной группе реальный механизм обеспечения режима прекращения огня. Но до сих пор украинская сторона блокировала даже его включение в повестку дня подгруппы по вопросам безопасности, - прокомментировал министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Напомним, что на прошлом заседании Контактной группы украинская сторона отказалась от парафирования дополнительных мер, а 10 января обстреляла жилые кварталы Кировска из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра. Разрушены порядка десяти жилых домов. Одному из мирных жителей оторвало ногу.

- Сегодня в Минске мы будем настаивать на подписании документа, фиксирующего предложенные нами дополнительные меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня. А также на самой действенной мере – поэтапном разведении сил и средств по всей линии разграничения (от чего на Парижском саммите безответственно отказался Зеленский), чтобы физически исключить возможность обстрелов и провокаций, - сказал Владислав Дейнего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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