Именем первого Главы ДНР Александра Захарченко в Симферополе назовут улицу
Одну из улиц нового жилого квартала в Симферополе назовут в честь первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщил депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко.
- Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с Крымской и Русской весной, - говорит Козенко.
Символично, что новый жилой квартал в столице Крыма получил название «Крымска роза».
- Ведь Донецк называют Городом миллиона роз. Кроме того, столица ДНР – побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируется высадить аллею роз, - анонсировал депутат.
Александр Владимирович Захарченко – первый Глава Донецкой Народной Республики, Герой ДНР. 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка Захарченко получил несовместимые с жизнью ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU