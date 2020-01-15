2020-01-15T20:32:45+03:00
Политика

Именем первого Главы ДНР Александра Захарченко в Симферополе назовут улицу

Об этом сообщил депутат Госдумы России Андрей Козенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Именем Захарченко назовут улицу в жилом квартале "Крымская роза"Именем Захарченко назовут улицу в жилом квартале "Крымская роза"Фото: Александр КОЦ
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Одну из улиц нового жилого квартала в Симферополе назовут в честь первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщил депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Козенко.

- Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с Крымской и Русской весной, - говорит Козенко.

Символично, что новый жилой квартал в столице Крыма получил название «Крымска роза».

- Ведь Донецк называют Городом миллиона роз. Кроме того, столица ДНР – побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируется высадить аллею роз, - анонсировал депутат.

Александр Владимирович Захарченко – первый Глава Донецкой Народной Республики, Герой ДНР. 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка Захарченко получил несовместимые с жизнью ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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