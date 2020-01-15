В ДНР пройдет верификация всех пенсионеров: что для этого нужно
С 1 февраля по 30 мая в Донецкой Народной Республике буде проходить верификация всех пенсионеров. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.
Депутат отметила, что пенсии выплачиваются только гражданам, которые проживают на территории ДНР.
– Поэтому нужно предоставить паспорт Украины с пропиской на территории Республики либо паспорт республиканского образца, – рассказывает Селиванова. – Если у пенсионера прописка в других областях Украины, то необходима адресная справка о том, что он зарегистрирован на территории Республики.
Депутат ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что нужно пенсионерам для верификации в ПФ.
Кроме этого в Пенсионном фонде нужно будет предоставить трудовую книжку. Работающим пенсионерам ее нужно будет заверить на своем предприятии.
Также нужен номер мобильного оператора «Феникс». Его нужно будет вписать в заявление, бланк которого выдадут в ПФ.
Прийти в Пенсионный фонд нужно будет лично. Однако к гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями - работники Пенсионного фонда придут по месту жительства.
Для этого нужно позвонить на «горячую линию» Пенсионного фонда, либо сообщить об этом устно в учреждении. Это можно сделать через родственников, знакомых или соседей.
Депутат Селиванова рассказала, что нужно пенсионерам для верификации. Фото: личный архив Анастасии Селивановой
Узнав о нововведении пенсионеры задаются вопросом – как быть тем, кто получает «пенсию по мужу»? В таком случае на руках у пенсионеров нет трудовой книжки умершего супруга.
– В такой ситуации пакет документов не меняется. К нам нужно будет прийти со своей трудовой книжкой и паспортом. Все остальные данные у нас имеются, – говорит источник «Комсомолки» в Пенсионном фонде.
КОНКРЕТНО
Для верификации пенсионерам необходимо предоставить:
• оригинал и копию паспорта (с отметкой о регистрации на территории ДНР);
• оригинал и копия трудовой книжки.
Время работы пенсионного фонда Республики:
♦ понедельник–четверг с 8.00 до 17.00;
♦ пятница – 8.00 до 16.00;
♦ для удобства работающих пенсионеров прием будет проводиться и в субботу – с 8.00 до 12.00.
Телефоны «горячей линии» управлений Пенсионного фонда ДНР:
→ ПФ ДНР – 071–303–57–48
→Донецк:
Киевский район – 071–319–05–95; Пролетарский район – 071–313–01–18; Ленинский район – 071–318–98–44; Ворошиловский район – 071–319–07–21; Петровский район – 071–318–85–89; Куйбышевский район – 071–318–80–92; Буденновский район – 071–319–03–50.
→Горловка:
Никитовский район – 071–311–31–73; Калининский район – 071–314–04–46; Центрально–Городской район – 071–311–16–84.
→Енакиево – 071–317–59–31.
→Тельмановский район – 071–320–15–16.
→Харцызск – 071–331–84–88.
→Ясиноватая – 071–313–39–23.
→Кировское – 071–317–65–06.
→Макеевка:
Кировский район – 071–318–10–38; Советский район – 071–319–74–09; Червоногвардейский район – 071–318–25–93; Центрально–Городской район – 071–318–12–10; Горняцкий район – 071–318–00–15.
→Торез – 071–319–97–86.
→Амвросиевский район – 071–317–52–47.
→Снежное – 071–320–11–21.
→Ждановка – 071–317–71–80.
→Старобешевский район – 071–302–05–26.
→Шахтерск – 071–311–82–38.
→Докучаевск – 071–319–87–12.
→Новоазовский район – 071–319–94–42.
→Дебальцево – 071–320–89–69.
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ИСТОЧНИК KP.RU