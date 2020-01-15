2020-01-15T17:35:12+03:00
Общество

В ДНР пройдет верификация всех пенсионеров: что для этого нужно

Верификация пенсионеров в ДНР начнется с февраля и продлится четыре месяца [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Прийти в Пенсионный фонд нужно будет лично. Однако к гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями - работники ПФ придут по месту жительства. Для этого нужно позвонить на «горячую линию»Прийти в Пенсионный фонд нужно будет лично. Однако к гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями - работники ПФ придут по месту жительства. Для этого нужно позвонить на «горячую линию»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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С 1 февраля по 30 мая в Донецкой Народной Республике буде проходить верификация всех пенсионеров. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.

Депутат отметила, что пенсии выплачиваются только гражданам, которые проживают на территории ДНР.

– Поэтому нужно предоставить паспорт Украины с пропиской на территории Республики либо паспорт республиканского образца, – рассказывает Селиванова. – Если у пенсионера прописка в других областях Украины, то необходима адресная справка о том, что он зарегистрирован на территории Республики.

Депутат ДНР Анастасия Селиванова рассказала, что нужно пенсионерам для верификации в ПФ.

Кроме этого в Пенсионном фонде нужно будет предоставить трудовую книжку. Работающим пенсионерам ее нужно будет заверить на своем предприятии.

Также нужен номер мобильного оператора «Феникс». Его нужно будет вписать в заявление, бланк которого выдадут в ПФ.

Прийти в Пенсионный фонд нужно будет лично. Однако к гражданам старше 80 лет или с ограниченными физическими возможностями - работники Пенсионного фонда придут по месту жительства.

Для этого нужно позвонить на «горячую линию» Пенсионного фонда, либо сообщить об этом устно в учреждении. Это можно сделать через родственников, знакомых или соседей.

Депутат Селиванова рассказала, что нужно пенсионерам для верификации. Фото: личный архив Анастасии Селивановой

Депутат Селиванова рассказала, что нужно пенсионерам для верификации. Фото: личный архив Анастасии Селивановой

Узнав о нововведении пенсионеры задаются вопросом – как быть тем, кто получает «пенсию по мужу»? В таком случае на руках у пенсионеров нет трудовой книжки умершего супруга.

– В такой ситуации пакет документов не меняется. К нам нужно будет прийти со своей трудовой книжкой и паспортом. Все остальные данные у нас имеются, – говорит источник «Комсомолки» в Пенсионном фонде.

КОНКРЕТНО

Для верификации пенсионерам необходимо предоставить:

• оригинал и копию паспорта (с отметкой о регистрации на территории ДНР);

• оригинал и копия трудовой книжки.

Время работы пенсионного фонда Республики:

♦ понедельник–четверг с 8.00 до 17.00;

♦ пятница – 8.00 до 16.00;

♦ для удобства работающих пенсионеров прием будет проводиться и в субботу – с 8.00 до 12.00.

Телефоны «горячей линии» управлений Пенсионного фонда ДНР:

ПФ ДНР – 071–303–57–48

Донецк:

Киевский район – 071–319–05–95; Пролетарский район – 071–313–01–18; Ленинский район – 071–318–98–44; Ворошиловский район – 071–319–07–21; Петровский район – 071–318–85–89; Куйбышевский район – 071–318–80–92; Буденновский район – 071–319–03–50.

Горловка:

Никитовский район – 071–311–31–73; Калининский район – 071–314–04–46; ЦентральноГородской район – 071–311–16–84.

Енакиево – 071–317–59–31.

Тельмановский район – 071–320–15–16.

Харцызск – 071–331–84–88.

Ясиноватая – 071–313–39–23.

Кировское – 071–317–65–06.

Макеевка:

Кировский район – 071–318–10–38; Советский район – 071–319–74–09; Червоногвардейский район – 071–318–25–93; ЦентральноГородской район – 071–318–12–10; Горняцкий район – 071–318–00–15.

Торез – 071–319–97–86.

Амвросиевский район – 071–317–52–47.

Снежное – 071–320–11–21.

Ждановка – 071–317–71–80.

Старобешевский район – 071–302–05–26.

Шахтерск – 071–311–82–38.

Докучаевск – 071–319–87–12.

Новоазовский район – 071–319–94–42.

Дебальцево – 071–320–89–69.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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