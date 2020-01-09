2020-01-09T17:37:32+03:00
Общество

В этом месяце пенсионеры ДНР получат на 500 рублей больше, чем украинские

После январского повышения пенсий, она стала выше украинской на тринадцать процентов
Ольга ГОРДО
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С нового 2020 года минимальная пенсия в ДНР будет на 500 рублей больше, чем в Украине. Фото: http://dnr-live.ru/С нового 2020 года минимальная пенсия в ДНР будет на 500 рублей больше, чем в Украине. Фото: http://dnr-live.ru/
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С начала этого года в ДНР на двадцать процентов повышаются пенсии. После повышения минимальная пенсия в Донецкой Народной Республике будет больше украинской минималки примерно на тринадцать процентов. Конкретно разница составит — около 500 рублей.

Напомним, с первого января 2020 года в Республике на двадцать процентов увеличились пенсии, и теперь минимальная пенсия составит 4800 рублей. На Украине размер минимальной пенсии равен 1638 гривен, что в перерасчете по курсу центрального республиканского банка — 4275 рублей.

Это повышение стало пятым по счету за историю Республики. Следующие два года планируется еще три увеличения. В народном совете считают, что все три повышения вполне выполнимы.

- Это вполне реально даже в наших условиях – условиях экономической блокады и продолжающегося военного конфликта, — считает руководитель фракции «Донецкая Республика» в парламенте Валерий Скороходов. – Наши предприятия продолжают наращивать производственные мощности, заключать новые контракты с партнерами из России и других стран. Республика становится все более привлекательной для иностранных инвесторов.

По мнению Скороходова, повышение пенсий и зарплат и есть признак стабильного роста экономически государства.

- Логично предположить, что в обозримом будущем благосостояние граждан Республики будет улучшаться и дальше. На этом мы не будем останавливаться, — добавил парламентарий.

Как сообщалось ранее, Глава ЛНР Леонид заявил о том, что к 2022 году пенсии, зарплаты бюджетников и госслужащих в ЛНР будут как в ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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