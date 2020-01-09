В 2022 году пенсии зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:47:08+03:00

Через два года пенсии и зарплаты в ЛНР будут как в Ростове. Фото: https://e-news.su/

Глава ЛНР поручил до 2022 года довести уровень пенсий и зарплат бюджетников до уровня зарплат в Ростовской области

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К 2022 году зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в ЛНР должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года. Об этом заявил глава Республики Леонид Пасечник.

- В рамках реализации Программы-2023 мною поручено довести уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области. От Правительства ЛНР я потребую реализовать данное поручение к январю 2022 года, - сказал он.

Пасечник отметил, что повышение пенсий и заработных плат планируется осуществить в три этапа.

- Для этого необходимо, чтобы уже с 1 января 2021 года пенсии повысились на 20%, с 1 июля 2021 года - еще на 20%, с 1 января 2022 года - на 20%, - пояснил глава Республики. - Что касается заработных плат работников бюджетной сферы, то с 1 января 2021 года они должны вырасти на 30%, с 1 июля 2021 года - на 28%, с 1 января 2022 года - на 25%.

- Повышение заработных плат госслужащих будет также проходить в три этапа, на каждом из которых повышение составит 18%. Повышения необходимо осуществить, соответственно, в сроки до 1 января 2021 года, до 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года, - добавил Пасечник.

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ИСТОЧНИК KP.RU