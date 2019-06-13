На сколько в ДНР и ЛНР вырастут зарплаты и пенсии

С первого июля нынешнего года в Луганской и Донецкой народных республиках повысятся заработные платы бюджетников и государственных служащих, а также увеличатся размеры пенсий. Об этом зеркально заявили в администрациях глав ДНР и ЛНР.

- Зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих увеличатся на 35 процентов, а пенсии - на четверть, то есть, на 25процентов, - говорится в сообщении.

Кроме этого, заработные платы станут выше у ряда категорий сотрудников силовых структур и повысятся социальные пособия и страховые выплаты.

Дальше будет второй этап увеличения заработных плат и пенсий. Он запланирован на январь 2020 года.

В начале следующего года зарплаты дополнительно увеличатся на 35 процентов, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70 процентов, - говорит Глава ЛНР Леонид Пасечник. - В этот же период произойдет повышение пенсий на 27 процентов, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52 процента.