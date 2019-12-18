В ДНР пенсии вырастут с нового года на 20%

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-18T15:41:07+03:00

Пенсия медленно растет, но все равно еще остается недостаточной. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Цены постепенно, но уверенно растут. Особенно это заметно в канун нового года. А потому повышение зарплат бюджетникам и увеличение пенсионных выплат, анонсированное с 1 января 2020 года, будет кстати.

- С 1 января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам, — заявил Глава Республики Денис Пушилин. - А кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру.

Кстати, в 2015 году минимальная пенсия была всего порядка 1900 рублей!

Увеличение размера выплат будет унифицированным для всех получателей. Если человек получает сейчас, например, 4 тысячи рублей, то с 1 января 2020 года размер его пенсионной выплаты составит 4800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU