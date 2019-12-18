2019-12-18T15:41:07+03:00
Общество

В ДНР пенсии вырастут с нового года на 20%

Нынешнее повышение станет пятым по счету в истории Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пенсия медленно растет, но все равно еще остается недостаточной.Пенсия медленно растет, но все равно еще остается недостаточной.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Цены постепенно, но уверенно растут. Особенно это заметно в канун нового года. А потому повышение зарплат бюджетникам и увеличение пенсионных выплат, анонсированное с 1 января 2020 года, будет кстати.

- С 1 января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам, — заявил Глава Республики Денис Пушилин. - А кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру.

Кстати, в 2015 году минимальная пенсия была всего порядка 1900 рублей!

Увеличение размера выплат будет унифицированным для всех получателей. Если человек получает сейчас, например, 4 тысячи рублей, то с 1 января 2020 года размер его пенсионной выплаты составит 4800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дарья Морозова: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными
Вся Луганская область наша! Депутаты ЛНР приняли закон о границах Республики
Уезжая с Донбасса солдаты ВСУ везли домой почти две тысячи боеприпасов
В ЛНР к 10 с половиной годам тюрьмы приговорили латвийского шпиона Валентиниса Веселовса
В ДНР пенсии вырастут с нового года на 20%
В Минске все подгруппы приступили к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе
"Абсолютно непонятная народу война": За сутки на территорию Республики прилетело около 40 снарядов
Какая погода нас ждет в Новый год 2020 в Донецке
Ольга Кобцева: "ЛНР со своей стороны полностью готова к обмену "всех на всех"
Погода в Луганске сегодня, в среду, 18 декабря: пасмурно и тепло
Погода в Донецке сегодня, 18 декабря: туман и +7
Водителя, сбившего пешехода вблизи КПП «Успенка», задержали по месту жительства
Пушилин: Аваков своим присутствием в Париже успокаивал националистов