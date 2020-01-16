2020-01-16T11:32:52+03:00
Политика

Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды. Фото: ВКонтактеЕленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки три раза нарушили «режим тишины», выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 снарядов и мин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На донецком направлении обстрелам подверглись поселки Еленовка и Каштановое, а также Саханка - на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республики больше 20 боеприпасов. И это при том, что сейчас в Донбассе действует перемирие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вирус убивает ребёнка!» В Донецке спасают 8–месячного малыша

Благотворительный фонд «Время добрых» продолжает помогать больным детям, чьи жизни висят на волоске (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никонорова: обсудили девять новых участков разведения сил и средств
Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными
Донецкий музыкант снял клип на песню о войне в Донбассе
В ДНР снизили цены на бензин и газ
За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР
Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного
Украина не может обуздать своих боевиков. Сегодня в Минске республики Донбасса будут настаивать на подписании дополнительных мер
Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды
В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки
Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно
В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов
Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады
"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"
72-я бригада ВСУ наполовину не укомплектована