Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:32:52+03:00

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки три раза нарушили «режим тишины», выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 снарядов и мин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На донецком направлении обстрелам подверглись поселки Еленовка и Каштановое, а также Саханка - на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республики больше 20 боеприпасов. И это при том, что сейчас в Донбассе действует перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU