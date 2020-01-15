Украинская армия обстреляла все направления ДНР

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:20:44+03:00

По территории Республики было выпущено 22 боеприпаса

Изменить размер текста: A A

Не прекращаются обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины. В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 22 боеприпаса.

Под обстрел украинской армии попали все направления Донецкой Народной Республики: донецкое, мариупольское и горловское. Киевскими силовиками были обстреляны поселки: Доломитное, шахты имени Гагарина, Александровка, Старомихайловка, Ленинское и Саханка.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сообщили в СЦКК.

Тем временем, украинские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Под огонь киевских силовиков попали Лозовое и Голубовское.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 59-й бригаде ВСУ исчезло стрелковое оружие и боеприпасы

СБУ зафиксировала хищение 26 единиц стрелкового оружия и двух тысяч боеприпасов к ним (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU