В 59-й бригаде ВСУ исчезло стрелковое оружие и боеприпасы
В вооруженных формированиях Украины крепчает бизнес по торговле вооружением. Оружие и боеприпасы регулярно пропадают в разных частях армии незалежной.
Из-за участившихся случаев крупных краж вооружения, Служба безопасности Украины начала проверку. И в 59-й бригаду ВСУ обнаружена недостача 26 единиц стрелкового оружия и двух тысяч боеприпасов к нему. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Масштабы хищений, вскрытые за последний месяц в 59-й бригаде, заставили командование «ООС» идти на крайние меры, - говорит Филипоненко. - В настоящее время в целях недопущения незаконного вывоза оружия, боеприпасов и военного имущества в соединении работают представители СБУ.
Напомним, что на торги идет и переданное Соединенными Штатами Америки вооружение. Самым популярным товаром у украинских военных стали тепловизоры и приборы ночного видения. Из-за крупных хищений американцы высказали обеспокоенность и направили в незалежную собственную комиссию для разбирательств.
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ИСТОЧНИК KP.RU