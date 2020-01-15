В 59-й бригаде ВСУ исчезло стрелковое оружие и боеприпасы

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:35:56+03:00

СБУ зафиксировала хищение 26 единиц стрелкового оружия и двух тысяч боеприпасов к ним

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В вооруженных формированиях Украины крепчает бизнес по торговле вооружением. Оружие и боеприпасы регулярно пропадают в разных частях армии незалежной.

Из-за участившихся случаев крупных краж вооружения, Служба безопасности Украины начала проверку. И в 59-й бригаду ВСУ обнаружена недостача 26 единиц стрелкового оружия и двух тысяч боеприпасов к нему. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Масштабы хищений, вскрытые за последний месяц в 59-й бригаде, заставили командование «ООС» идти на крайние меры, - говорит Филипоненко. - В настоящее время в целях недопущения незаконного вывоза оружия, боеприпасов и военного имущества в соединении работают представители СБУ.

Напомним, что на торги идет и переданное Соединенными Штатами Америки вооружение. Самым популярным товаром у украинских военных стали тепловизоры и приборы ночного видения. Из-за крупных хищений американцы высказали обеспокоенность и направили в незалежную собственную комиссию для разбирательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU