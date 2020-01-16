2020-01-16T15:13:52+03:00
Общество

В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов

Об этом сообщили в Минстрое Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домовВ ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домовФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР существенную помощь в ремонте частного сектора оказывают аккредитованные гуманитарные миссии. Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и Международный Комитет Красного Креста. Только в прошлом году они выдали окна, стеклопакеты и другие стройматериалы для более чем двух тысяч домов. В отдельных случаях – привлекали подрядчиков. Об этом «КП» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

- Сейчас при поддержке Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливаем частные дома, разрушенные на 30 и больше процентов. Отремонтируем в разных городах и селах порядка 225 домов. Из них 77 – уже восстановили, - рассказал Сергей Наумец.

В прошлом году в селе Никишино Шахтерского района построено десять одноэтажных домов по программе Красного Креста. А осенью при содействии этой же организации начато возведение десяти таких же домов в Степановке и Мариновке.

На сегодняшний день в Республике восстановили 11191 дом, из них 9071 – частный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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