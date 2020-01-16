Почему в Донецке сирота живет в доме, разрушенном украинской артиллерией

Пенсионеры Сергей Николаевич и Валентина Федоровна Вавиловы с внучкой Маргаритой живут в поселке Горняк Куйбышевского района Донецка. В частном доме на улице Красная Горка № 1/1, поврежденном обстрелом украинской армии еще в 2015 году.

СНАРЯД УБИЛ СОБАКУ, А ХОЗЯИН ЧУДОМ УЦЕЛЕЛ

Тогда, 13 февраля, 67-летний Сергей Вавилов вышел во двор покормить собаку Ронду и в нескольких метрах от него - прямо под окном дома - разорвался снаряд, прилетевший из Песок. Домашняя любимица погибла, а мужчина чудом остался жив. Его ранило в руку и сильно контузило.

Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали соседи. Как только позволило здоровье, Сергей Николаевич приехал к жене и внучке - 14-летней сироте - в Таганрог.

- Разрушена даже летняя кухня, - Рита с опасением смотрит в сторону Песок. Оттуда до сих пор доносится грохот орудийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Чудом уцелевший Сергей Николаевич демонстрирует то, что осталось от подоконникаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- ВСУшники обстреливали так, что из погреба не вылазили, - вспоминает Валентина. – Поэтому с Ритой осенью 2014-го и выехали (для всех желающих были организованы бесплатные автобусы) в Таганрог, где вместе с другими беженцами скитались по пионерским лагерям.

МЕЧТАЮТ О РЕМОНТЕ

Вавиловы вернулись в Донецк в феврале 2016 года. Пока разрушенцев не было, их жильем никто не занимался. Они засыпали воронку под окнами, а вместо выбитых стекол вставили фанеру. До сих пор в их доме течет крыша, продырявленная осколками. Да так, что во время ливней проводка искрится.

Валентина показывает обвалившийся в кухне потолокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Тогда в администрации Куйбышевского района даже заявление не приняли – мол, стройматериалов нет, - вспоминает Валентина. - В 2017 году – то же самое.

- Да у них гвоздя не выпросишь, - в сердцах говорит Сергей Николаевич.

Сейчас чиновники готовы выдать шифер, но строителей, которые перекрыли бы крышу, не дают.

- Своими силами заниматься восстановлением мы не можем, - говорит Валентина.

Сергей Николаевич не оправился после контузии. Сейчас ему необходимы дорогостоящие операции на оба глаза. Из-за повысившегося внутричерепного давления у мужчины ухудшается зрение.

- Как оказаться в числе счастливчиков, кому восстановили жилье? – задается вопросом Валентина.

В спальнях нет окон, а с потолка течет водаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В соседнем поселке Азотный (тоже Куйбышевский район. – Ред.) дома, которые в 2017 году были повреждены меньше, сразу же отремонтировали, - говорит Маргарита.

Сейчас Вавиловым помогает лишь Международный комитет Красного Креста – раз в три месяца продуктовыми наборами.

КОММЕНТАРИЙ

Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады

Сергей Сергеевич рассказал, что частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады от центров занятости

Сергей НАУМЕЦ, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики:

- На сегодня в Донецкой Народной Республике уже восстановлено свыше 11 тысяч домов, поврежденных обстрелами украинских вояк. От общего числа всех разрушений жилого фонда – чуть больше 40 процентов.

Списки домов частного сектора, которые необходимо восстановить, составляют местные администрации после обращения пострадавших. В приоритете – социально незащищенные люди. Прежде всего, пенсионеры и многодетные семьи.

Квартиры в многоэтажках восстанавливают в основном подрядчики. Если в частном секторе дом пострадал незначительно, то собственники его ремонтируют сами. При этом администрации городов и районов могут помочь стройматериалами. Что касается пенсионеров, многодетных семей и особо нуждающихся, то им местные власти стараются выделять строительные бригады от центров занятости.

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