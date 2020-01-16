Как в ДНР восстанавливают разрушенное ВСУ жилье

На сегодня в Донецкой Народной Республике восстановлено больше 11 тысяч домов, которые были повреждены обстрелами украинских вояк. От общего числа разрушений жилого фонда – чуть больше 40 процентов. Кому жилье восстанавливают в первую очередь и как помогают переселенцам, «Комсомольской правде» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Сергей Сергеевич рассказал, что непрекращающиеся обстрелы не дают полноценно восстанавливать дома в прифронтовых поселках. Фото: Минстрой ДНР

- Сергей Сергеевич, можно ли пенсионерам, живущим в поврежденных обстрелами ВСУ частных домах, надеяться, что их жилье восстановят?

- Списки домов частного сектора, которые необходимо восстановить, составляют местные администрации после обращения пострадавших. В приоритете – социально незащищенные люди. Прежде всего, пенсионеры и многодетные семьи.

Квартиры в многоэтажках восстанавливают в основном подрядчики. Если в частном секторе дом пострадал незначительно, то собственники его ремонтируют сами. При этом администрации городов и районов могут помочь стройматериалами.

Что касается пенсионеров, многодетных семей и особо нуждающихся, то им местные власти стараются выделять строительные бригады от центров занятости.

ВЫРУЧАЮТ ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ

В ремонте частного сектора существенно помогают гуманитарные миссии, аккредитованные в Республике. Управление Верховного Комиссара по делам беженцев ООН и Международный Комитет Красного Креста. Только в прошлом году они выдали окна, стеклопакеты и другие стройматериалы для более чем двух тысяч домов. В отдельных случаях – привлекали подрядчиков.

Сейчас при поддержке Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливаем частные дома, разрушенные на 30 и больше процентов. Отремонтируем в разных городах и селах порядка 225 домов. Из них 77 – уже восстановили.

В прошлом году в селе Никишино Шахтерского района построено десять одноэтажных домов по программе Красного Креста. А осенью при содействии этой же организации начато возведение десяти таких же домов в Степановке и Мариновке.

На сегодняшний день в Республике восстановили 11191 дом, из них 9071 – частный.

- Какие трудности с восстановлением жилья?

Как в ДНР восстанавливают разрушенное ВСУ жилье . Фото: Минстрой ДНР

- К сожалению, из-за проблем, связанных с военным временем, финансирование государственных программ восстановления многоэтажек ограничено. Работы ведутся не так интенсивно, как хотелось бы. Средства выделяются строго на устранение последствий обстрелов. Задача у строителей - сделать так, чтобы здания были пригодны к отоплению.

Основная трудность заключаются в том, что до сих пор продолжаются обстрелы, которые увеличивают без того огромное количество разрушений и не позволяют вести полноценное восстановление в прифронтовых городах и поселках. Поврежденные же дома, которые еще не были включены в программы восстановления, быстро ветшают и превращаются в проблемные.

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОСТРОЯТ МНОГОЭТАЖКИ

- Строится ли жилье для переселенцев?

- По самым скромным подсчетам, в Республике сейчас необходимо предоставить кров 1809 семьям, утратившим свое жилье из-за вооруженного конфликта. Помимо этого, в жилье нуждаются те, кто проживает в зоне ведения боевых действий, а также другие категории граждан.

Минстрой с администрациями городов и районов разработал план мероприятий по созданию маневренного жилого фонда. В рамках этой программы уже подобраны семь недостроенных многоэтажек в Донецке, Макеевке, Горловке, Шахтерске, Углегорске и Старобешево. Введение их в строй позволит выделить переселенцам 337 квартир. Но для этого опять же необходимы средства.

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