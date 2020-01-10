В Донецке началась подготовка к параду Победы на 9 мая

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Донецке уже началась подготовка к параду Победы на 9 мая 2020. 9 января прошли первые сборы участников парадов. Помимо строевой подготовки для них составили особую программу тренировок. А также организаторы уже определились с самой схемой, по которой будут маршировать участники парада.

— В сборах принимают участие более 250 человек. Для юнармейцев подготовлены различные тематические площадки, включающие занятия по строевой подготовке, обращению со стрелковым оружием, пулевая стрельба, спортивные соревнования, — рассказал Артем Бушуев, временно исполняющий обязанности начальника Центрального штаба военно-патриотическим движением «Молодая Гвардия – Юнармия».

В 2020 году в начале самого парада будут три «коробочки» по 64 человек. В первой пройдут участники военно-патриотического движения Юнармия. Во-второй «коробочке» будут юнармейцы из разных городов и районов Республики. А в-третьей – пройдут только девушки.

— Это мероприятие дает старт тем планам, которые мы наметили на 2020 год. В Год Великой Победы лучшие представители военно-спортивных и патриотических клубов ДНР подготовятся и пройдут маршем в колонне по главной улице столицы ДНР, — добавил министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Донецкий политолог: Из-за конфликта с Ираном, США отодвинут войну в Донбассе на второй план

Вячеслав Смирнов считает, что Америка сократит финансирование украинских вооруженных формирований (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU