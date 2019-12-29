2019-12-29T17:16:58+03:00
Общество

Жители ДНР решают, как будет называться 2020 год, посвященный Великой Победе

Есть четыре варианта названия для будущего года
Екатерина Сорока
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Голосование началось еще 27 декабря. Фото: sambonsk.ruГолосование началось еще 27 декабря. Фото: sambonsk.ru
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«Год русского языка» пост сдал – 2020 год воинской славы пост принял. Следующий год будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А то, как он будет называться, оставили выбор за жителями Республики.

На сайте общественного движения «Донецкая Республика» идет публичное голосование с вариантами названий для будущего года. Каждый желающий может отдать свой голос за один из вариантов или предложить собственный.

— Общественная организация «Молодая Республика» совместно с Молодежным парламентом предлагают объявить следующий год «Годом народа – победителя», — говорится в сообщении. — Предлагаем вам тоже поучаствовать в выборе названия для следующего года в Донецкой Народной Республике.

Добавим, что на момент написания заметки больше всего голосов было отдано варианту названия «Год Великой Победы». Второй на очереди – «Год Народа-Победителя», далее – «Год Всенародной памяти» и «Год памяти героев».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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