2019-05-09T18:07:42+03:00
Общество

Фоторепортаж: Парад Победы в Донецке 2019

Многие жители Республики ехали на Парад Победы в Донецке 2019 из других городов [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовПарад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке 2019 – состоялся. Тысячи людей съехались на праздник с разных городов Республики. И всех объединяло одно – память о Великой Победе. «Комсомолка» запечатлела яркие моменты Парада.

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы проводится в Донецкой Народной Республике каждый год. Помимо современной техники, в нем принимает участие техника времен Великой Отечественной войны.

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Посмотреть на Парад Победы в Донецке 2019 идут целыми семьями. Особенно интересно смотреть на проход техники – детям.

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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