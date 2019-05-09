Фоторепортаж: Парад Победы в Донецке 2019

Парад Победы в Донецке 2019 – состоялся. Тысячи людей съехались на праздник с разных городов Республики. И всех объединяло одно – память о Великой Победе. «Комсомолка» запечатлела яркие моменты Парада.

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людей

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы проводится в Донецкой Народной Республике каждый год. Помимо современной техники, в нем принимает участие техника времен Великой Отечественной войны.

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 – тысячи жителей Республики съехались на праздник с разных городовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Посмотреть на Парад Победы в Донецке 2019 идут целыми семьями. Особенно интересно смотреть на проход техники – детям.

Парад Победы в Донецке 2019 - состоялсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Парад Победы в Донецке 2019 собрал тысячи людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН