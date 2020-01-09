Донецкий политолог: Из-за конфликта с Ираном, США отодвинут войну в Донбассе на второй план

Анонсированного бывшим временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором увеличения финансирования вооруженных формирований Украины для войны в Донбассе – не будет. Об этом рассказал донецкий политолог Вячеслав Смирнов.

- Тейлор говорил о 300 миллионах долларов, которые будут выделены для киевских силовиков на «борьбу с Россией». Из-за конфликта с Ираном, США отодвинут войну в Донбассе на второй план, тем самым и вовсе сократят финансирование ВСУ, - сказал Смирнов.

Киев может пойти на провокацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политолог рассказывает, что западным кураторам Киева надоело воровство и торговля налево и направо переданного ими вооружения, да и сама война в Донбассе стала для США неинтересной игрушкой.

- Америка постоянно развязывает войны в самый выгодный для нее момент, в независимости от того, кто занимает должность главы Белого дома. Это бизнес на крови, - считает Вячеслав Витальевич. - Дальше Штаты спровоцируют против Ирана другие государства, которым будут продавать оружие, боеприпасы, технику, вгоняя их в долги и тем самым потом шантажировать.

Самый ходовой товар украинских командиров - приборы ночного видения и тепловизоры. Фото: trueinform.ru

На фоне американо-иранского конфликта, не исключено, что Украина пойдет на провокации, чтобы привлечь к себе внимание.

- Для Украины война в Донбассе это - тоже бизнес. Любая помощь из вне – сразу же разворовывается верхним эшелоном военной власти, а то, что доходит до армии – уходит по карманам командиров бригад, - говорит политолог. – Потом, чтобы скрыть крупные недостачи украинские войска устраивают пожары на складах вооружения и обвиняют в этом Россию, обязательно указав, что это целенаправленная диверсия и просят новую партию. И так по кругу.

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