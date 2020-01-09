2020-01-09T14:53:44+03:00
Политика

Донецкий политолог: Из-за конфликта с Ираном, США отодвинут войну в Донбассе на второй план

Вячеслав Смирнов считает, что Америка сократит финансирование украинских вооруженных формирований
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Комментарии: comments2
Война в Донбассе продолжается уже шестой годВойна в Донбассе продолжается уже шестой годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Анонсированного бывшим временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором увеличения финансирования вооруженных формирований Украины для войны в Донбассе – не будет. Об этом рассказал донецкий политолог Вячеслав Смирнов.

- Тейлор говорил о 300 миллионах долларов, которые будут выделены для киевских силовиков на «борьбу с Россией». Из-за конфликта с Ираном, США отодвинут войну в Донбассе на второй план, тем самым и вовсе сократят финансирование ВСУ, - сказал Смирнов.

Киев может пойти на провокации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Киев может пойти на провокацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политолог рассказывает, что западным кураторам Киева надоело воровство и торговля налево и направо переданного ими вооружения, да и сама война в Донбассе стала для США неинтересной игрушкой.

- Америка постоянно развязывает войны в самый выгодный для нее момент, в независимости от того, кто занимает должность главы Белого дома. Это бизнес на крови, - считает Вячеслав Витальевич. - Дальше Штаты спровоцируют против Ирана другие государства, которым будут продавать оружие, боеприпасы, технику, вгоняя их в долги и тем самым потом шантажировать.

Самый ходовой товар украинских командиров - приборы ночного видения и тепловизоры. Фото: trueinform.ru

Самый ходовой товар украинских командиров - приборы ночного видения и тепловизоры. Фото: trueinform.ru

На фоне американо-иранского конфликта, не исключено, что Украина пойдет на провокации, чтобы привлечь к себе внимание.

- Для Украины война в Донбассе это - тоже бизнес. Любая помощь из вне – сразу же разворовывается верхним эшелоном военной власти, а то, что доходит до армии – уходит по карманам командиров бригад, - говорит политолог. – Потом, чтобы скрыть крупные недостачи украинские войска устраивают пожары на складах вооружения и обвиняют в этом Россию, обязательно указав, что это целенаправленная диверсия и просят новую партию. И так по кругу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Чудом будет, если Иран "умоет" США

Беспрецедентная ситуация: Америка не смогла защитить свои базы от иранских ракет [видео] (Подробнее...)

КСТАТИ

Яков Кедми: Иран не хочет войны с США. Они за нее заплатят большую цену

Израильский политолог уверен, что Вашингтон и Тегеран сядут за стол переговоров (Подробнее…)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Путь Визенталь»: Украинский генерал-казнокрад Марченко пытал в Донбассе пленного казака из России

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: Заговорили, что "Боинг" в Иране сбит российской ракетой, но большинство услышали Зеленского
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал «КП» украинские версии трагедии с самолетом, упавшим в Тегеране, среди которых появился и «российский след» [видео]
«Родился с весом 780 граммов»: Дончане спасают слух одиннадцатимесячному малышу
Крошечный Богдан Гончарук за свою короткую жизнь пережил столько, сколько не всякий взрослый выдержит. После болезни малыш начал терять слух. Слуховые аппараты нужны срочно [фото]
Новости 24
В этом месяце пенсионеры ДНР получат на 500 рублей больше, чем украинские
«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца
Обстановка в Донбассе: по Саханке, Горловке, Доломитному ВСУ выпустили пятнадцать боеприпасов
В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР будут как в Ростовской области
В Турции откроется представительство ДНР
Погода на день в Луганске: 9 января ожидается переменная облачность, слабый туман, гололед
Погода в Донецке на 9 января: ожидается пасмурная погода
«Работа, я тебя люблю»! Бортпроводником разбившегося в Иране «Боинга» работала Валерия Овчарук из Луганска
Спасет десятки тысяч жизней: в Мариуполе студентка медвуза изобрела дешевый метод выявления рака меланомы на ранней стадии
Под Мариуполем задержали 120 беглецов из 10-й бригады ВСУ
«Вышел на улицу погулять и не вернулся»: В ЛНР полиция разыскала шестилетнего ребенка, который два дня не появлялся дома
600 миллионов на снаряды для обстрелов Донецка и Горловки отдали жители подконтрольной Киеву Донецкой области
Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против
В 2020 году у каждого абонента республиканского оператора «Феникс» появится персональный автоответчик
«Чтобы знать реальную статистику» На Украине хотят заново пересчитать всех переселенцев из республик Донбасса
«Оперировал бесплатно!» В Мариуполе нейрохирург спас от смерти собачку, раненную из травматического пистолета в позвоночник
Леонид Пасечник выразил соболезнования семьям погибших при крушении украинского «Боинга» в Иране