«Путь Визенталь»: Украинский генерал-казнокрад Марченко пытал в Донбассе пленного казака из России

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как украинский генерал Дмитрий Марченко пытал кубанского казака, оказавшегося в плену у карателей из «Айдара» (запрещенная в РФ организация).

ИСТОРИЯ «МАРЧЕЛЛО» ИЗ 79-Й БРИГАДЫ

- Слава Богу, нам удалось забрать из украинского плена наших ребят, - говорит Виталий Киселев. - Моих боевых товарищей, единомышленников и просто русских людей. На них больно смотреть. Нацистские палачи покалечили их тела, изранили души. Но не сломили их русский дух. Мы зафиксируем показания о том, как с ними обращались в плену. И когда придет время, спросим с палачей сполна.

Один из освобожденных - кубанский казак Евгений Шаталов. В 2014-м он приехал на помощь Донбассу. А 14 января 2017-го был захвачен украинскими диверсантами. Кстати, во время перемирия. Оказался в плену у карателей из батальона «Айдар». Казака пытали семь дней.

Освобожденный из плена доброволец Евгений Шаталов рассказал, что в его пытках участвовал Марченко. Фото: gtrklnr.com

- Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, били ногами по почкам, по ребрам, - вспоминает Евгений. - Лица у карателей были закрыты балаклавами. Знаю только, что приезжал полковник Марченко и под его руководством все проводилось.

Дмитрий Марченко - кличка «Марчелло» - сейчас генерал-майор. Его в ноябре арестовали по громкому делу о бракованных бронежилетах. А спустя месяц выпустили под залог. 19 миллионов гривен (почти 50 миллионов рублей) внес за подельника-казнокрада экс-президент Петр Порошенко. Биография у Марченко очень интересная.

Начало войны в Донбассе «Марчелло» встретил в звании подполковника 79-й отдельной аэромобильной бригады в Николаеве. Кстати, оттуда родом и сам Марченко. Бригада была направлена под Славянск. Также принимала участие в боях на Саур-Могиле и попала в так называемый «Южный котел» в районе Изварино и Мариновки, где понесла большие потери. Соединение участвовало в боях за Донецкий аэропорт. А в начале февраля 2015- го воевало под Дебальцево.

- Марченко отметился в Донецком аэропорту, - рассказывает Виталий Киселев. - Очевидно, там его «кукуха» и поехала. Появилась страсть к пыткам.

«Марчелло» воевал в районе Донецкого аэропорта. Фото: Личный архив Дмитрия МАРЧЕНКО

После аэропорта лично познакомился с Порошенко. Тот перевел полковника в Минобороны, назначил начальником главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Уже в этом ранге Марченко приезжал пытать Евгения Шаталова.

- Какие «плюшки» с него поимели «айдаровцы», мы еще выясним. Но наверняка им досталось то, что должно было пойти в другие части, - отмечает ведущий передачи «Путь Визенталь».

19 МИЛЛИОНОВ ОТ ПОРОШЕНКО

В прошлом году Марченко прослыл еще и ворюгой. Стал главным обвиняемым по уголовному делу о бракованных бронежилетах. И совсем не случайно горели склады в Гайсине Винницкой области и других местах.

Полковник и его подельники пытались замести следы. На этих пожарах погибли украинские военнослужащие.

- Но что такое для Марченко и Порошенко жизни каких-то солдат, когда речь идет о миллионах? Так, мелкие издержки. Вы спросите, при чем здесь Порошенко? – подчеркивает Виталий Киселев. - Ну так он же его назначал. И получал потом свою долю. «Крысятничала» парочка знатно. Порошенко в последние дни своего президентства даже звание генерал-майора присвоил Марченко. А когда снабженца арестовали, именно «Педро» внес за «Марчелло» залог. Девятнадцать миллионов гривен! За простого бывшего подчиненного такие суммы не вносят. А вот за делового партнера – вполне. Хороший, видать, «бизнес» был у Порошенко с Марченко.

Теперь генерал замазан не только перед украинскими военными, которым он на войну в Донбассе туфтовые броники сбывал. А еще и в пытках гражданина Российской Федерации.

Генерала-казнокрада освободили под залог – 19 миллионов гривен внес Порошенко. Фото: 24tv.ua

ПРОВОКАЦИЯ В МАРИУПОЛЕ ПРОТИВ АХМЕТОВА

В канун Нового года в Донбассе активизировались сотрудники центров информационно-психологических операций (ЦИПСО). Причем не только в проведении инфо-диверсий против жителей ДНР и ЛНР. Но и против «своих».

- По крайней мере, таковыми их называет Зеленский и компания, – рассказывает Виталий Киселев. - По нашим сведениям на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, принадлежащем Ринату Ахметову, сейчас инкогнито орудуют военнослужащие группы информационно-психологических операций штаба операции объединенных сил (ООС).

ЦИПСОшникам была поставлена задача официально проверить информационные издания комбината. А неофициально – организовать или сфальсифицировать несколько выпусков с информацией, дискредитирующей политику украинского правительства.

Виталий Киселев рассказал, как украинский генерал Марченко пытал кубанского казака, оказавшегося в плену у карателей.http://www.gtrklnr.com/

- Беня Коломойский сейчас главный олигарх в незалежной. И он очень злой и голодный. Ринат Ахметов – его главная мишень, - отмечает ведущий передачи. - А тут вдруг «случайно» выяснится, что на ахметовских предприятиях ведется «антиукраинская пропаганда». Для Бени и его своры это просто счастье – можно требовать большие «откупные». Да и остальные украинские шакалы, уверен, не упустят шанс «побрить» Ахметова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Как Украина на самом деле «готовится» к введению с Нового года режима полного прекращения огня в Донбассе (подробнее)