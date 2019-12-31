«Путь Визенталь»: Как Украина на самом деле «готовится» к введению с Нового года режима полного прекращения огня в Донбассе

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, как на самом деле Украина «готовится» к введению с нового года режима полного прекращения огня в Донбассе. Того самого, под которым в Париже подписался и Владимир Зеленский.

ВЫДАЮТ ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ДИВЕРСИЙ И ТЕРАКТОВ

- Ну, пацан подписался – пацан должен. Но не в случае с Зеленским, - подчеркивает Виталий Киселев. - Его приказы в украинской армии, увы, стоят дешевле бумаги, на которой они напечатаны.

Продолжаются ежедневные обстрелы территории республик Донбасса. В ЛНР Нижнее Лозовое, Желобок, Донецкий – снова под огнем.

- Да, дорогой мистер комик, государством управлять – это тебе не дубль на площадке отыграть. Не был бы ты замазан кровью моих земляков и боевых товарищей – можно было и пожалеть. А так – встретимся на трибунале. Будешь сидеть рядом с Педро. Если ваши хозяева дадут вам до этого дожить, - отмечает ведущий передачи.

Кстати, Виталию Киселеву стало известно, что служба вооружения ВСУ проводит работу по доукомплектованию воинских частей и соединений вооружением. Так, в пункт постоянной дислокации 72-й бригады направлено двадцать пулеметов калибра 7,62 и 14,5 мм. В другие части направлены снайперские винтовки обычного и крупного калибра, а также тепловизионные прицелы. В списке получателей практически все бригады участвуют в операции объединенных сил (ООС) в Донбассе:

- 17-я ОТБр (г. Кривой Рог Днепропетровской области);

- 24-я ОМБр (г. Яворов Львовской области);

- 28-я ОМБр (п. Черноморское Одесской области);

- 54-я ОМБр (г. Бахмут (до переименования – Артемовск) Донецкой области);

- 57-я ОМПБр (г. Новая Каховка Херсонской области);

- 92-я ОМБр (г. Чугуев Харьковской области);

- 93-я ОМБр (п. Черкасское Днепропетровской области).

Плюс батальон морпехов. три разведбатальона и отряд спецназа военной службы правопорядка.

Все бригады, воюющие в Донбассе, доукомплектовали крупнокалиберными снайперскими винтовками и тепловизорами. Фото: Пресс-центр штаба ООС

- Мы с товарищами посмотрели на этот список. И очень он нам не нравится, - говорит ведущий передачи. - Всех участников карательной операции пополняют узкоспециализированным вооружением – снайперскими винтовками и тепловизионными прицелами. Вывод можно сделать только один – все они в ближайшее время получат задачи диверсионного и террористического характера. Будут убивать наших людей. Провоцировать защитников Донбасса на ответ. Потому что мир им не нужен.

БУДЕТ МНОГО ИНОСТРАННЫХ И УКРАИНСКИХ СМИ

Тем временем, в зоне ответственности украинской оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области аккредитовались сразу несколько иностранных и украинских съемочных групп:

Иностранные СМИ, аккредитованные в ОТГ «Север»:

- Franse Press (Франция);

- Franse 24 (Франция);

- Associated Press (США);

- ORF (Австрия);

- PBS «Newshour» (США).

Украинские СМИ, аккредитованные в ОТГ «Север»:

- Интер;

- СТБ (программа «Новые окна»);

- ICTV (программа Факты);

- Украина (планируют ночные съёмки);

- UA Донбасс;

- Радио «Свобода»;

- Донбасс реалии;

- 1+1;

- 1+1 (программа «ТСН Тиждень», планируют ночные съёмки);

- UA TV;

- 5 канал;

- Вернись живым (филиал канала «24»);

- 112 Украина;

- NewsOne.

- Вам не кажется странным такое массовое и одновременное нашествие западных и украинских информационных наемников? – задает вопрос Виталий Киселев. - Ведь эти акулы никогда и пальцем не пошевелят без твердых гарантий красивой и нужной «картинки». Значит, пообещали.

ЗАЧЕМ ПРИЕХАЛИ 53 АМЕРИКАНСКИХ ИНСТРУКТОРА

Но оказывается, это еще не все спецгости. Есть и покруче. На полигон в Старичах Львовской области прибыла группа военнослужащих армии США. Общая численность группы – пятьдесят три человека – почти два взвода. Прибыли с личным оружием, вещами. Официальное объяснение – участие в учениях.

- Реально же – приехали полсотни инструкторов. Профессиональных убийц, у которых руки в крови по самые плечи. Будут передавать свои навыки укропам всех мастей. И не только на полигоне, - подчеркивает ведущий передачи.

Американские инструкторы не только обучают украинский спецназ, но и руководят действиями диверсионно-разведывательных групп. Фото: МОУ

ОТ КАЖДОЙ БРИГАДЫ – ПО БАТАЛЬОНУ ДЛЯ НОЧНЫХ БОЕВ

Одновременно в сухопутных войсках прошел приказ выделить из состава частей и соединений подразделения для выполнения задач в ночное время. Каждая бригада должна выделить батальон, каждый отдельный батальон – выделить роту. Известно, что в ряде соединений оперативного командования «Юг» этот процесс уже начат. Виталий Киселев имеет в виду пятьдесят шестую, пятьдесят седьмую и пятьдесят девятую мотопехотные бригады, а также сто тридцать первый разведбат.

Для обеспечения работы выделенных подразделений командирам первой танковой, тридцатой и семьдесят второй механизированной, пятьдесят восьмой мотопехотной, двадцать шестой артиллерийской бригад и командиру пятьдесят четвёртого разведбата выданы ременные нашлемные крепления приборов ночного видения, аккумуляторы и батареи к приборам.

- Хороший план придумали на Украине, - говорит Виталий Киселев. - Подразделения «ночников» выделили, винтовочками с тепловизорами запаслись. Приборами ночного видения. И иностранных инструкторов для руководства диверсионно-разведывательных групп пригласили. И даже медиа для создания фальшивок не забыли. Еще раз говорю: хороший план. Но есть в нем одна маленькая, но существенная неувязочка. Мы о нем знаем. А теперь – и не только мы.

Виталий Киселев рассказал, к какому «перемирию» в Донбассе сейчас готовится Киев.http://www.gtrklnr.com/

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