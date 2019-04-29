В ДНР начался прием заявок для вступления в ряды «Молодой Гвардии – Юнармии»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-29T16:25:16+03:00

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29 апреля начался период подачи заявлений от всех желающих, кто хочет вступить в ряды патриотического движения «Молодя Гвардия – Юнармия». Об этом сегодня сообщил руководитель Центрального штаба движения Виктор Пудак.

- Для того, чтобы стать одним из членов движения в первую очередь необходимо ознакомиться с уставом организации. Его можно найти в свободном доступе в разделе обсуждения на официальной странице "Юнармии" в социальной сети Вконтакте. Там же размещены образцы заявления, согласия на обработку персональных данных, анкеты и согласия родителей, если речь идет о несовершеннолетних гражданах, - поделился руководитель движения.

Главным условием для вступления в «Молодую Гвардию – Юнармию» - это быть не младше восьми лет и не старше 35 лет. Но кроме этого кандидат должен пройти через два этапа бумажной работы: документы сначала подаются в электронном виде на электронный адрес сообщества - unarmiadnr@mail.ru; и только после проверки их оригиналы подаются в Центральный штаб движения.

Будучи членом «Юнармии» можно регулярно посещать краеведческие и туристические слеты, военные сборы, принимать участие в спортивных соревнованиях на военную тематику и выполнять волонтерскую работу, в том числе в оказании помощи ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU