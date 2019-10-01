«Да и нет - не говорить, в черном белом не ходить!» - украинский адвокат Татьяна Монтян высказалась о политике Зеленского

СЕГОДНЯ 22:55 2019-10-01T22:58:20+03:00

Что стоит за подписанием формулы Штайнмайера и что изменится в Донбассе после сегодняшнего заседания в Минске, «Комсомолке» рассказала известный украинский адвокат Татьяна Монтян [аудио]

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Как сообщалось ранее, сегодня на заседании минской подгруппы Украина все-таки подписала формулу Штайнмайера. Как после подписания будут развиваться события в Донбассе и почему все-таки Украина подписала спорный документ, «Комсомолке» рассказала известный украинский адвокат Татьяна Монтян.

- Разве не видно, что это вранье? О чем говорить вообще? С пятнадцатого года никто ничего не выполняет и выподнять не собирается. Неужели это непонятно? Сегодняшний трындеж Зеленского того же самого сорта. «Да» и «нет» не говорите, черный с белым не берите». Под автоматами не будет (договоренностей, - ред.), а, простите, а как вы собираетесь контроль над границей взять и кто вас туда вообще пустит? Что за бред? Болтовня ни о чем, а бсолютно. Я лично не верю в то, что будут проведены выборы. Потому что все, что хочет «доблестный» Киев это занять границу и провести тотальную зачистку. Но, разумеется, Россия ничего подобного сделать не даст. Все. Тупик. Говорить не о чем.

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ИСТОЧНИК KP.RU