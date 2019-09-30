2019-09-30T19:09:56+03:00
Политика

Владислав Дейнего: Надеемся, что «технические недоразумения» не помешают Кучме подписать «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики отреагировал на заявление украинского представителя
Никита МАКАРЕНКОВ
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Леонид Кучма заявил о нежелании подписывать текст формулы Штайнмайера до тех пор, пока не выполнены условия безопасности выборов на Донбассе. Фото: oi5.ruЛеонид Кучма заявил о нежелании подписывать текст формулы Штайнмайера до тех пор, пока не выполнены условия безопасности выборов на Донбассе. Фото: oi5.ru
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27 сентября представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма заявил о нежелании подписывать текст формулы Штайнмайера до тех пор, пока не выполнены условия безопасности выборов на Донбассе.

Заявление украинского политика тут же стали критиковать жители Донбасса. На высказывание Кучмы отреагировали и официальные власти Республик. Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что странно слышать от второго президента Украины рассуждения о «соблюдении стандартов безопасности» - особенно в контексте подписания формулы Штайнмайера.

- Вдвойне странно это слышать, учитывая то, что господин Кучма, официальный представитель Украины в Минской Контактной группе, 18 сентября уже «по техническому недоразумению» сорвал подписание формулы Штайнмайера и тем самым сорвал выполнение чётко сформулированной «нормандской четвёркой» задачи: подписать всем участникам переговоров согласованный ею текст в Контактной группе, - заявил Дейнего.

Министр также отметил, что подписание абсолютно необходимо, поскольку это единственный переговорный формат, который позволяет согласовывать все аспекты политического урегулирования.

- Надеемся, что в этот раз «технические недоразумения» всё же не помешают господину Кучме продемонстрировать, что Киев нацелен на мирное урегулирование, и вместе со всеми участниками переговоров в Контактной группе поставить свою подпись под текстом, который уже согласовал представитель Украины в «нормандском формате».

Дейнего напомнил Кучме, что формула Штайнмайера определяет не порядок проведения каких-либо выборов, а порядок получения Донбассом постоянно действующего особого статуса в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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